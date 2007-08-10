Упрощен порядок назначения одноразовой помощи при рождении ребенка

Теперь для получения выделенных денег необходимо подать три документа: заявление о получении помощи, копию свидетельства о рождении ребенка и справке из ЗАГСА.

Также упрощено оформление помощи по уходу за ребенком до трех лет.

Застрахованным лицам, которые будут фактически присматривать за малышом, нужно подать: заявление о назначении этого вида помощи; приказ работодателя о предоставлении декретного отпуска.

Субъекты предпринимательской деятельности - плательщики единого налога дополнительно предъявляют справку об уплате единого налога из налоговой службы.

Те, кто был добровольно застрахован и платил взносы, - справку об уплате взносов в Фонд соцстраха на момент обращения за помощью.

Незастрахованным нужно подать: заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, выписке из приказа по месту службы о предоставлении отпуска (для военнослужащих) и справке с места учебы (для тех, кто учится).

Также необходимо подать копию трудовой книжки члена семьи (матери, отца, усиновителя, опекуна), которая фактически будет присматривать за ребенком, справку о том, что человек не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности.

Подаются также справка о том, что человек есть на учете в службе занятости и о том, что выплата помощи из безработицы прекращена (для тех, кто там складывается), а людям, которые были освобождены из предприятия в связи с его ликвидацией, нужно подать соответствующую справку ликвидационной комиссии.