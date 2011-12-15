2012 год в МВД объявят «Годом медицинской службы»

Заместитель министра внутренних дел Дмитрий ВОРОНА будет инициировать в системе МВД провозглашение 2012 года «Годом медслужбы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ВОРОНА сообщил во время посещения ведомственного медицинского реабилитационного центра "Миргород" в Полтавской области.

Представитель министерства принял участие в торжественном открытии монумента и въездной арки на территорию санатория МВД, приуроченном 30-летию здравнице.

В обращении к коллективу Д.ВОРОНА отметил существенные успехи в обустройстве учреждения: «Приятно, что за 30 лет деятельности, при отсутствии должного финансирования, коллектив не только выстоял в кризисных условиях, но и смог достичь прогресса».

Отметив, что в настоящее время в МРЦ "Миргород" введен в эксплуатацию современные номера, заместитель министра отметил, что для реабилитации работников органов внутренних дел этого недостаточно, поэтому в будущем будет способствовать улучшению материально-технической базы. Д.ВОРОНА сообщил, что лично будет инициировать провозглашения 2012 года «Годом медслужбы». Одним из приоритетных направлений финансирования, по словам представителя ведомства, будут медицинские учреждения системы МВД.