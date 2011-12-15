Киевсовет выселил детский дом «Ясный»

Депутаты Киевсовета передали из коммунальной собственности в государственную, в сферу управления Минобразования помещение детского дома «Ясный» по ул. Саратовской, 20, в Шевченковском районе с предоставлением земельного участка в пределах санитарных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За него проголосовало 74 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение принято с целью выполнения указа Президента Украины от 31.08.2010 «Об образовании государственной детской инженерной академии». То есть в помещении детдома предусматривается открыть указанное учебное заведение и создать надлежащие условия для развития детей, которые склонны к техническому творчеству, изобретательству и рационализатору.

Депутаты поручили Шевченковской РГА принять организационно-правовые мероприятия по досрочному расторжению договоров аренды помещения детдома «Ясный».

Также депутаты сегодня признали утратившим действие решение столичного горсовета от 27.05.2010 «О передаче Шевченковскому районному в г. Киеве совету земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса с объектами социально-бытового назначения и объектами торговли, детским дошкольным заведением и подземным паркингом на ул. Саратовской, 20».

Во время обсуждения проекта решения депутаты фракции Кличко отметили, что данный проект решения не согласован с гуманитарной комиссией, поскольку существуют юридические замечания, касающиеся земельного участка. В то же время большинство депутатов не обратило внимания на это замечание.

Как сообщал УНИАН, 18 января с.г. Главное управление образования и науки КГГА проинформировало, что в помещении детдома «Ясный» намерены открыть первое в Европе техническое учебное заведение для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

По информации ГУ, на сегодняшний день в детдоме «Ясный» воспитывается 8 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (заведение рассчитано на 500 мест), с которыми работают 29 человек персонала. Дети, которые раньше воспитывались в детском доме, были усыновлены или взяты под опеку. На протяжении последних трех лет детей в «Ясный» не направляли.

Нынешних воспитанников детдома предусматривается либо зачесть в новосозданное образовательное заведение, либо перевести в школу-интернат № 23 с углубленным изучением военных дисциплин (кадетский корпус), отмечается в сообщении.

8 апреля Прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета от 27 мая 2010 года о передаче Шевченковскому районному в Киеве совету в долгосрочную аренду земельного участка площадью 6,71 га для строительства жилищно-офисного комплекса с объектами социально-бытового назначения и торговли, детским дошкольным заведением и подземным паркингом за счет земель, на которых расположен детский дом "Ясный".