В УНИАН расскажут, как избавиться от агрессии и снять усталость

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится семинар “Кундалини-йога – модный тренд или духовный путь?”.

Во время семинара тренер Центра духовного роста «Сат Нам», сертифицированный инструктор кундалини-йоги школы Йоги Бхаджана Марина КУЦЕНКО расскажет о древней технике кундалини-йоги; захватывающий путь ее популяризации на Западе и историю о том, как внук Самуила Маршака привез кундалини-йогу в Россию, и как техники этой йоги используют в борьбе с зависимостями (наркотической и алкогольной), а также о современном состоянии кундалини-йоги в мире и «моде» на нее в мегаполисах.

Также во время семинара будут представлены дыхательные и медитативные техники, которые можно использовать в повседневной жизни. М.КУЦЕНКО расскажет, как трансформировать гнев, агрессию, оскорбления с помощью дыхательных упражнений.

Мастер поможет овладеть дыхательной техникой, которая помогает избавиться от навязчивых мыслей, очиститься от токсинов и почувствовать, как включается канал внутренней нейтральности.

Также М.КУЦЕНКО расскажет, как особые положения рук и пальцев (мудры) влияют на людей, и поможет применить их вместе с медитативной техникой, которая снимает усталость, релаксирует и одновременно заряжает энергией.

Подробнее о семинаре можно прочитать здесь.

Как сообщалось, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.

