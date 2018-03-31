Татьяна Бахтеева: 50% препаратов закупают безо всякой надобности

Парламент не стал рассматривать законопроект, запрещающий рекламу лекарств на телевидении. Но дискуссии вокруг этой инициативы не стали менее жаркими. Так, в медиа-отрасли говорят, что такой запрет существенно ударит по и без того переживающему кризис рекламному рынку украинского телевидения. В то же время врачи бьют тревогу: мол, какие доходы, если половина страны занимается самолечением, зачастую употребляя ненужные, а иногда и вовсе вредные лекарства. Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева принадлежит к последним.

Татьяна Дмитриевна, как Вы считаете, что помешало парламенту запретить рекламу лекарственных средств на телевидении? Вернее, почему Рада отказалась этот вопрос рассматривать? Если не ошибаюсь, члены вашего комитета практически единогласно выступали за его принятие?

Начнём с того, что на прошлой пленарной неделе Верховная Рада два дня была заблокирована, и этот законопроект будет рассмотрен до конца текущего года. Напомню, что в первом чтении законопроект №7007 был принят еще 21 декабря 2010 года. Он направлен не только на запрет рекламы лекарств, так как вносит изменения сразу в 4 действующих Закона. Его цель - повысить доступность лекарственных средств, а также усилить контроль за качеством производства лекарств.

Если документ носит такую яркую социальную направленность, почему тогда его все таки отложили?

Это очень непростой законопроект, и мы хотим все сделать хирургически точно. К законопроекту поступило около 40 поправок от народных депутатов. Мы действительно долго искали компромисс перед тем, как выйти с окончательной редакцией, которую юридическое управление Верховной Рады завизировало без замечаний.

Это крайне важный и нужный законопроект для Украины, потому что такой неконтролируемой ситуации с рекламой лекарств как в Украине, нет ни в одной цивилизованной стране мира.

Что значит – неконтролируемой? У нас все лекарства получают лицензию, другое дело, что многие разрешительные органы коррумпированы?

Вы правильно назвали причину. Борьба с коррупцией – это приоритет Президента, а в медицинской отрасли – это совершенно необходимая реформа. Вот всего лишь одна цифра: по данным ВОЗ, смертность от неправильного и неконтролируемого приема лекарств занимает пятое место в мире среди причин смертности. При этом в 2009 г. населением Украины было приобретено без рецептов лекарств на сумму 8,68 млрд. грн. При этом эксперты утверждают, что около 50% приобретенных без рецептов и без назначения врачом препаратов, куплены абсолютно без всякой потребности. Вот и получается, что люди лечатся от одного, а умирают от другого.

Но все же главная причина смертности – не лекарства, а, как вы сами говорили в одном из интервью, уровень жизни. И власть, хоть и провозглашает реформы, их результаты пока незаметны.

Скажу по-украински: «Що швидко робиться, те кволим родиться». Результаты реформ, в том числе, и здравоохранения, в первую очередь в их продуманности. Ведь мы не случайно пошли экспериментальным путем, а не как наши предшественники, сначала что-то запретят, ликвидируют, потом смотрят, что не работает, и давай назад откатывать. Что касается уровня жизни, то вы правы, от этого фактора сильно зависит продолжительность жизни. Но еще раз повторю: потому мы и занимаемся реформами в комплексе, последовательно, чтобы широким фронтом решить массу сложившихся в стране проблем.

Но, возвращаясь к вопросу, отмечу, пока остается практически неизменной структура причин смерти – лидирует со значительным отрывом смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы - около 60% умирает в стране от острых инфарктов и инсультов, более 12% от онкологических заболеваний. В то же время при анализе продаж за 2009 г. в структуре первой 20-ки препаратов, продающейся на сумму более 1 млрд. грн., превалируют препараты - Эссенциале, Мезим, Милдронат, Анаферон, ЛиДа, Карсил, Линекс, Арбидол, Гепабене, Фестал, Но-шпа. Многие из названных лекарств вообще должны приниматься под строжайшим контролем врача!

Ну, в препаратах есть инструкция…

Да это не решает проблему! Кто, кроме врача, понимает совместимость препаратов, особенности организма? Такого кошмара нет ни в одной цивилизованной стране мира! В Канаде, Азербайджане реклама лекарственных средств запрещена полностью. В Швейцарии запрещено рекламировать лекарственные средства на радио и телевидении.

В Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Ирландии, Дании, Франции, Финляндии, Чехии существуют Кодексы по ограничению медицинской рекламы. Согласно требований этих Кодексов, в рекламе запрещено указывать информацию о том, что при применении лекарственного средства будет улучшение состояния здоровья человека, что медицинская консультация необязательна, что нет побочных явлений, ссылки на рекомендации ученых, медицинских работников, известных людей и так далее.

В законопроекте, который собираетесь принять, реклама лекарств будет запрещена полностью или ограничена?

Изначально мы в законопроекте также прописали полный и тотальный запрет рекламы лекарств, однако в ходе доработки законопроекта мы столкнулись с серьезными юридическими нюансами, которые, согласно Конституции Украины, мы не могли не учесть.

Поэтому, мы решили значительно ужесточить требования, как к телеканалам, так и к самим производителям лекарств и главное – к Министерству здравоохранения, относительно разрешения на рекламирование лекарств.

Это передовой европейский опыт. Поэтому теперь мы выдвинули очень жесткие требования к содержанию рекламы. К тому же, ни один рекламный ролик не будет допущен на телевидение без предварительного утверждения его содержания с Минздравом.

Раз мы заговорили о медпрепаратах, интересно также услышать ваше мнение относительно так называемой децентрализации закупок в сфере здравоохранения. Как известно, Кабмин в проекте бюджета на 2012 год предложил уйти от прежней традиции и выступил с инициативой, что все выделяемые из госбюджета на медицину средства будут распределяться на местах – отдельно в каждом конкретном регионе. Я так понимаю, вы эту инициативу поддерживаете?

Подобная инициатива является действительно одним из неплохих вариантов изменения прежней «системы» работы Минздрава. Пришло время избавиться от многолетних схем незаконных закупок оборудования и лекарств.

Вопрос, который касается централизованных закупок, проводимых Минздравом – один из самых сложных и больных на протяжении последних минимум 5 лет. Особенно остро этот вопрос стоял в 2008-2009 годах. Именно тогда мы получили отчет Главного Контрольно-ревизионного управления Украины, в котором выявлены кричащие факты коррупции и нерационального использования бюджетных средств. Там указывалось, что 46 единиц медицинского оборудования, закупленного в 2008 году на сумму 86,7 млн. грн. не используется по причине невозможности его установки в регионах.

А закупленный за 31 млн.грн. в феврале 2009 года радиотерапевтический комплекс «Клинак», например, больше года находился на ответственном хранении, пока в ситуацию не вмешался Василий Георгиевич Джарты. Он обратился ко мне как к Председателю парламентского Комитета с просьбой добиться финансирования строительства помещения под этот комплекс, и совместными усилиями этот вопрос был решен в течении нескольких месяцев. Я очень ему благодарна. Светлая память такому человеку.

Но децентрализация разве решит проблему коррупции? Просто она спустит ее сверху на места?

И спустит, и решит. Децентрализация очень важна в условиях проведения реформы, поскольку позволит регионам самостоятельно определять необходимые медикаменты и оборудование, а не зависеть от решений, принимаемых Минздравом. Чего скрывать? Там чиновники на протяжении многих лет навязывали ненужные лекарства и лечебно-диагностическое оборудование, которое до сих пор пылится на складах наших больниц.

Теперь каждый руководитель региона несет персональную ответственность за обеспечение учреждений здравоохранения своей области медикаментами и медицинским оборудованием в соответствии с реальными потребностями регионов.

Думаю, что это будет действенный механизм по недопущению нарушений при проведении госзакупок. Очень хорошо, что это понимает и действующий министр Анищенко. Насколько я понимаю, он тоже выступает за децентрализацию закупок.

Несколько месяцев назад в отдельных регионах стартовал эксперимент по медицинской реформе. Можно ли уже делать какие-то выводы?

Начну с того, что Программа Президента прописана до 2014 года. И оценивать результаты реформы имеет смысл как минимум в 2014 году. Поэтому пока можно говорить о тенденциях, о выводах еще рано. Также акцентирую внимание на том, что нынешняя система здравоохранения досталась нам в наследство от коммунистического прошлого. И эта система носит имя Николая Семашко, который был народным комиссаром здравоохранения РСФСР с 1918 по 1930 годы. Т.е. нашей системе здравоохранения уже более 80 лет. В то же время, 127 лет назад обязательное страхование ввел в Германии Бисмарк. Таким же путем 56 лет назад пошла Франция, потом Италия, собственно, большинство стран Европы, да и не только они, давно уже имеют медстрахование. С 1991 года страховую медицину ввела Россия, с 1996-го – Молдова и так далее. Ни в одной стране мира государство не обеспечивает все потребности медицины, а страхование – это дополнительный источник финансирования отрасли.

Но порой глядя на нынешнее так называемое здравоохранение, кажется, что во времена СССР все было не так уж и плохо.

Это была одна из лучших в мире систем, но мы уже 20 лет живем не при коммунизме, а в условиях рыночной экономики. Всем очевидно, что в этих условиях медицина также должна измениться. И она меняется! В пилотных регионах и по всей стране. Идут процессы размежевания первичного, вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи. В регионах, задействованных в эксперименте по реформе, созданы Центры первичной медико-санитарной помощи.

В Днепропетровской области создано 53 таких центра, в Донецкой - 71, в Винницкой – 27, в г. Киеве предполагается создание 38 таких центров.

Проводится реорганизация участковых больниц в амбулатории общей практики - семейной медицины и реорганизация учреждений вторичного уровня оказания медицинской помощи. И в результате этого уже сегодня получен значительный экономический эффект и улучшено кадровое обеспечение медицинских учреждений. В Винницкой области проведенная реорганизация участковых больниц позволила в 3 раза увеличить расходы на финансирование учреждений первичного звена. В Днепропетровской области в результате проведенной реорганизации вторичной и экстренной медицинской помощи расходы областного бюджета на здравоохранение увеличились в 2,3 раза. В Донецкой области после проведенной реорганизации в 3-5 раз улучшилась обеспеченность лечебных учреждений медикаментами.

Решаются другие вопросы. На приобретение медицинского автотранспорта и оборудования в рамках реализации пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве проектом бюджета предусмотрено выделить 327,0 млн. грн.

А в целом, бюджет предусматривает значительное увеличение средств на централизованные мероприятия в здравоохранения – около 2,8 млрд.грн. Такое увеличение позволило довести общий уровень расходов на здравоохранение до 3,9% от ВВП, а это рекорд за все годы независимой Украины.

В свое время вы жаловались, что денег на реформу нет. Нашлись?

Да. Очень важно, что проектом Бюджета предусмотрены средства для финансового обеспечения реформы здравоохранения. В начале этого года, выезжая в регионы, наш Комитет неоднократно слышал нарекания региональных руководителей на отсутствие финансовой поддержки начатых реформ. Сегодня этот вопрос практически решен.

Когда поднимется зарплата для медиков? Перед выборами?

Она растет постоянно. Будет повышаться и в следующем году. В течение года средняя заработная плата врача-хирурга высшей категории в стационаре вырастет на 861 грн.; участкового врача-терапевта высшей категории – на 704 грн.; фельдшера высшей категории – на 540 грн.

И последний вопрос. Уже почти приватного характера. В СМИ со ссылкой на Александру Кужель была растиражирована информация о том, что якобы со стороны сына Генпрокурора якобы на ваш «бизнес» оказывается давление. Вы уже опровергали эту информацию. Но все же – откуда растут ноги?

Не хотелось бы комментировать слухи. Тем более, что сама Александра Владимировна уже их же и опровергла, признав, что эта информация не соответствует действительности. Повторюсь: подобные «сенсационные заявления» я воспринимаю исключительно как технологию, рассчитанную на то, чтобы в СМИ постоянно муссировалась тема якобы внутренних конфликтов в Партии регионов. Другого объяснения я не вижу.

И хочу подчеркнуть, что как депутат Верховной Рады Украины трёх созывов, я не имею отношения ни к одной бизнес структуре. И именно это дает мне возможность иметь принципиальную позицию во многих вопросах здравоохранения, как во время оппозиционной деятельности, так и сейчас. И так будет всегда.

Елена Погребняк, Главком