Сын Муамара Каддафи подтвердил, что болгарских медиков пытали

Болгарские медсестры и врач-палестинец, проведшие восемь лет в тюрьме Ливии по обвинению в намеренном заражении детей ВИЧ, подвергались пыткам, сообщил сын ливийского лидера Муамара Каддафи.

"Их пытали электричеством... и угрожали причинить вред их семьям", - сказал Саиф аль-Ислам Каддафи в интервью телеканалу Аль-Джазира.

Медики были приговорены к смертной казни, замененной затем на пожизненный срок, а в июле при посредничестве Евросоюза были отпущены на родину, где реабилитированы.

По возвращении в Болгарию медики заявили, что ливийские власти под пытками заставили их признать вину.

Каддафи-младший возглавляет благотворительную организацию и участвовал в переговорах о судьбе болгарских медиков.

http://www.gazeta.ru