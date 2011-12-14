Покупайте новогодние елки в «специализированных магазинах»
13:49, 14 декабря 2011Страна
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Должна информация о производителе
Председатель Государственной инспекции Украины по вопросам прав потребителей Сергей ОРЕХОВ рекомендует покупать новогодние елки в специализированных местах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров Украины.
«Я посоветую нашим людям, которые покупают: покупать в хороших специализированных магазинах», - сказал С.ОРЕХОВ.
Он отметил, что на новогодних елках должна быть информация о производителе.
Также С.ОРЕХОВ покупателям сохранить чек, «чтобы в случае обнаружения плохого качества можно было обратиться с требованием защитить права потребителей».
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