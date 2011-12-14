Покупайте новогодние елки в «специализированных магазинах»

Председатель Государственной инспекции Украины по вопросам прав потребителей Сергей ОРЕХОВ рекомендует покупать новогодние елки в специализированных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Кабинете министров Украины.

«Я посоветую нашим людям, которые покупают: покупать в хороших специализированных магазинах», - сказал С.ОРЕХОВ.

Он отметил, что на новогодних елках должна быть информация о производителе.

Также С.ОРЕХОВ покупателям сохранить чек, «чтобы в случае обнаружения плохого качества можно было обратиться с требованием защитить права потребителей».