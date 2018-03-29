Медицину США портят... деньги

Америка на здравоохранение тратит средств больше, чем любая другая страна мира По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2001 году (свежайшие данные из доступных) общая сумма медицинских расходов на душу населения в США составляла 4887 долларов на год. На втором месте - Норвегия, которая тратит лишь 2920 долларов в год. Однако, за классификацией ВООЗ, по уровню качества медицинских услуг Америка лишь на 35 месте в мире. Стоит вспомнить, что Украина на 79 месте по уровню и качеству медицинских услуг. Уже совсем фантастическим кажется то, что маленькая изолированная страна Куба, которая тратит лишь 186 долларов, занимает в рейтинге 37 место.

Деньги - еще не гарантия успеха. Напротив, избыточная коммерциализация может вредить медицинской отрасли, уверены американские эксперты. Также они отмечают, что среднестатистический показатель расходов на здравоохранение скрывает реальное неравенство разных прослоек населения США относительно их возможности использовать медицинскую помощь. Министерство здравоохранения Соединенных Штатов удостоверяет, что люди с низким уровнем доходов умирают раньше богачей. Продолжительность жизни также зависит от этнических показателей - если светлокожий американец может рассчитывать на 76,8 лет жизни, для афроамериканца этот показатель составляет лишь в 70,3 лет. Конечно, на продолжительность жизни влияют также другие факторы - экологические, социальные и тому подобное. Однако около 40 млн американцев не имеют базовой медицинской страховки, которая практически делает невозможным их доступ к медицинским услугам. Организация защиты прав потребителей "Семьи США" приводит такие цифры: приблизительно 81,8 млн. жителей Америки, то есть почти треть населения в возрасте до 65 годов, не имело медицинской страховки от 6 месяцев и больше. Стоит отметить, что подавляющее количество американцев, которые не могут позволить себе застраховаться, по уровню прибылей принадлежат к так называемому среднему классу, то есть имеют доходы 300-400 процентов от федерального уровня бедности (50-74 тыс. долларов на год для семьи из четырех лиц).

То есть даже небедные люди в определенные периоды жизни фактически лишены доступа к медицинским услугам. Американцы обеспокоены такой ситуацией, их также беспокоит постоянное уменьшение койко-мест. Если еще в 1990 году этот показатель составлял 4,7 кровати на тысячу, то уже в 1995 - 4,1 кровати. Для сравнения, во Франции 8,1 кровати, а в Японии - 16,2.

Структура организации медицинской помощи в США

Основная фигура в медицинской отрасли Америки - врач, который получил лицензию на частную практику. Все построено вокруг него. Часто врач, в сущности, является маленькой компанией - у него может быть свой кабинет, диагностическая аппаратура, несколько помещений для осмостра пациентов, регистрационный и финансовый персонал, а также медицинские сестры, которые имеют намного больше полномочий, чем в Украине. Врач занимается собственно медициной. Персонал принимает пациентов, решает все финансовые и юридические вопросы, размещает больных в смотровых комнатах. Конечно, удерживать помещение и штат очень дорого, потому цены высоки.

Американские пациенты имеют привычку судиться с врачами и часто выигрывают иски. Возможность таких инцидентов также заложена в стоимость медицинских услуг.

Иногда для уменьшения расходов врачи могут объединяться под одной крышей. Однако каждый из них при этом хранит свое имя и практику - частных клиник как таких практически не существует, существуют частные врачи. Врачи одного объединения могут помогать друг другу - например, принять пациентов коллеги, если тот заболел или на срочном вызове. Американские врачи - люди зажиточные, однако все они имеют ненормируемый рабочий день. Каждый врач имеет пейджер, и в любой час дня и ночи должен ехать на вызов, если есть такая потребность. Право выбора специалиста всегда остается за пациентом, потому репутация врача - его основной капитал.

Госпиталь - это уже большое медицинское заведение, которое имеет дорогое оборудование и стационар. Практически все госпитали в США получают дотации из государственного бюджета. Госпиталь может иметь определенное количество штатных врачей, кроме того, там работают и частные врачи. Если частный врач-практик видит, что его пациенту нужно стационарное лечение, он сам резервирует место в госпитале, операционную, услуги некоторых врачей и тому подобное. Палата госпиталя укомплектована аппаратами круглосуточного слежения за больным, мебелью, телефоном, телевизором и персональным туалетом и душем. О больном постоянно заботится медсестра, при необходимости она может объяснить, что происходит, успокоить. Еда, кстати, очень приличная, входит в стоимость. За дозированием лекарств, даже назначенных собственным врачом, будет следить медицинский персонал госпиталя. Счета выставляют отдельно за помещение и использование медицинских материалов. Услуги врача в счет не входят - с ним рассчитываются индивидуально.

Если госпитализируют пациентов "скорой" или таких, которые не имеют своего врача, их принимает дежурный врач, который по условиям контракта присутствует круглосуточно в определенные дни. Часто это врачи-контрактники, они имеют и свою частную практику, однако труд в госпитале - это престижно. К тому же, можно добиться льготных условий для собственных пациентов.

Отдельная категория врачей - анестезиологи. Дело в том, что американские медицинские страховки (об этом подробнее дальше) оплачивают услуги врачей лишь по своей сети. "Чужому" врачу придется платить из собственного кармана, именно поэтому американские больные пытаются что-нибудь попасть к "своему" врачу. Однако специфика работы анестезиолога такова, что иметь собственного специалиста в этой отрасли практически невозможно. Большинство этих специалистов работают на госпиталь или на себя, а не на контрактную сеть. Американские же пациенты, приходя в себя после наркоза, в первую очередь интересуются, кто им этот наркоз делал - тот анестезиолог, которого оплачивает страховка, или другой, тогда сумму придется выложить немаленькую.

Лаборатории в Соединенных Штатах - это специализированные медицинские организации, которые самостоятельно делают анализов.

Анализы делятся на те, которые нуждаются в интерпретации врача, и остальные (например, группа крови). Последние могут не оплачиваться страховщиками - действительно, зачем платить за лишнее любопытство пациентов, шутят американцы, которых такая ситуация не устраивает. Анализы в Америке, особенно те, которые требуют использования сложного оборудования, чрезвычайно дорогие. Однако врачи используют их намного чаще, чем скажем, их украинские коллеги. Медицинский персонал в США принципиально не носит белых халатов - бытует мысль, что они пугают и нервируют пациентов. По большей части медики носят хлопковую одежду свободного кроя всех существующих цветов.

Даже для самого простого осмотра врач обязан использовать одноразовые резиновые перчатки и инструменты. Все предметы многократного потребления, скажем халаты для осмотра, вынимаются из стерильных упаковок и, использованные, выбрасываются в специальные контейнеры.

Медицинские страховки - необходимые, но небезупречные

В современной Америке множество разновидностей медицинских страховок. Разобраться рядовому американцу в них непросто. В американской прессе часто можно услышать мысль о том, что подобный беспорядок лишь на пользу страховым компаниям - чем меньше их пользователи имеют информации, тем меньше отстаивают свои права.

Страховка распространяется на всю семью, а не на одного ее члена. Однако размер ежемесячных взносов зависит от количества членов семьи. Медики должны придерживаться прейскуранта на свои услуги, заполнять бумаги и т.п. Часто врачи принимают участие сразу в нескольких десятках страховых программ - чтобы привлечь больше пациентов. Участниками сетей страховых компаний также могут быть госпиталя, аптеки и лаборатории. Это удобно для пациента - в случае отношений с медицинскими заведениями "своей" сети он лишен бюрократической волокиты, его счета будут оплачиваться без его участия.

Стоит учитывать, что ни одна страховка в Америке не покрывает все расходы. Все равно приходится платить из собственного кармана. Например, за каждый визит к врачу нужно изложить определенную, хоть и небольшую, сумму. По большей части своими кровными приходится оплатить определенный период пребывания в больнице. Большую часть расходов на лечение все же покрывает страховая компания. Суммы астрономические - около 900 долларов за первый день пребывания в больнице, по 400 - за каждый следующий. Большинство американцев уже на второй-третий день даже после оперативных вмешательств пытаются попасть домой.

Самыми популярными системами страхования в США являются так называемые РРО и НМО. Первая полностью оплачивает визиты к "своим" врачам, кроме сумм, о которых говорилось выше. Визиты к "чужим" врачам оплачиваются лишь на 30 процентов. НМО оплачивает визиты лишь к "своим" врачам.

Пациенты избирают себе врача из списка, который предоставляется при поступлении в страховую сеть.

Если возникла потребность в медицинской помощи за пределами штата - в командировке или на отдыхе, - страховая компания не выплатит ни цента. Нужно или отдельно страховаться для такого случая, или платить из собственного кармана. Другие формы страховок могут иметь более жесткие условия. Например, ограничить выплаты на год определенной суммой. Больше не дадут, хоть умирай. Конечно, чем более дорогая страховка, тем больше услуг она предусматривает. Дешевые, по большей части, имеют очень маленький выбор врачей, которые перегружены и отказываются брать новых пациентов.

В целом пациенту с любой страховкой приходится платить дополнительно, но суммы эти, хоть и не маленькие, но и не катастрофические. К тому же их можно выплачивать постепенно, в виде беспроцентного кредита.

С оплатой услуг иногда возникают проблемы - страховые компании задерживают средства. Врачам, конечно, это не нравится. Формально они не имеют права отказать пациенту, однако на отношении это все равно отражается. В целом, бюрократизма много, и время от времени случаются громкие "страховочные" скандалы.

Получить страховку по большей части можно на работе - в США нет системы общегосударственного медицинского страхования. Выбор не богат - несколько планов одной страховой компании. Однако работодатель выплачивает долю взносов, иногда даже 100 процентов. Хотя это скорее исключение, чем правило. Работники вносят определенный процент из своей заработной платы, причем эта сумма учитывается к выплате налогов. Добровольно можно выплачивать еще одну страховку, которая будет покрывать те расходы, которые не высчитывает основная. Дополнительные средства можно собирать (определенную сумму на год) для медицинских расходов, которые основная страховка не выплачивает, - покупку очков, контактных линз, некоторых лекарств...

Однако если средства не использованы до конца года, их конфискует государство. Потому много американцев перед Рождеством обеспокоенные не приобретением подарков, а закупкой медицинских товаров.

С потерей работы американцы теряют и медицинское страхование. Можно договориться с прежним работодателем продлить на несколько месяцев ее срок и выплачивать уже всю сумму самостоятельно. Конечно, большинство безработных не могут себе этого позволить.

Если человек не может оплатить страховку, однако нуждается в лечении, существует государственная программа. Она также платная и получить ее непросто. Отдельные программы существуют для детей, беременных, инвалидов и пожилых людей, которые ограничены в средствах.

В скорой помощи обязаны принимать всех, кто в этом нуждается, и лечить до стабильного состояния. Однако стабилизация - не выздоровление. Пациенты без страховок и льгот вынуждены выплачивать годами свое лечение, а иногда даже через суд заявлять о банкротстве. Отнимать последнюю рубашку никто не будет, однако на кредиты в ближайшие лет 10 можно не рассчитывать. Для страны, где все живут в кредит, это существенно - можно потерять жилье и т.п.

Медицинские исследования. Фармакология По некоторым данным, почти 60 процентов прибылей страховых компаний идут на развитие науки. Это исследования механизмов заболеваний, методики их лечения, разработка лекарств и тому подобное. Причем все изобретения очень быстро становятся доступными для широкой общественности. Американская медицинская отрасль - самая современная, где широко применяются высокие технологии, сверхсложное оборудование и новые лекарства. Стоит отметить, что именно США принадлежит около 80 процентов всех врачебных патентов в мире, и, конечно, на американском рынке все эти препараты появляются раньше, чем в других странах. Однако за так называемые бренд-нейми (новые лекарства, которые эксклюзивно принадлежат фирме-разработчику) приходится платить больше, чем за генерики, которые на рынке свыше 8 лет.

Медицинское образование - длительный бег с препятствиями

Американское медицинское образование - одна из самых совершенных в мире. Однако получить ее непросто. Не удивительно, что врачей в США так уважают - они действительно лучшие из лучших, и зарабатывают соответственно. Учиться придется 12-15 лет, в зависимости от избранной специальности. Сначала будущие врачи вступают в медицинский колледж. Принимают лишь "отличников" с хорошими рекомендациями из школы. Уже в колледже нужно заниматься научной работой, отличной учебы недостаточно. Четыре года в колледже дают право поступать в медицинскую школу. Такие школы есть лишь в университетах, причем, их в пять раз меньше, чем колледжей. Туда попадают лишь самые сильные выпускники.

Приходится проходить сложное тестирование со всех дисциплин. Программа медицинских школ также рассчитана на четыре года. Первые два года - теоретическая подготовка, дальше клиническая подготовка, которая чередуется с практикой. Параллельно с учебой можно и желательно принимать участие уже в достаточно серьезных исследованиях. По окончании медицинской школы - ординатура по специальности, ее называют резидентурой.

Лишь на этом этапе будущий врач начинает детально изучать избранную профессию. Срок резидентуры - от 2 до 7 лет. В этот период специалист наконец начинает получать определенные средства - до 20 тыс. долларов годовых. Это при том, что учеба в медицинской школе стоит до 25 тыс. за семестр, а стипендии - большая редкость. Большинство американских врачей учатся в кредит, который потом выплачивают чуть ли не полжизни.

По окончании резидентуры потенциального эскулапа ожидает самый тяжелый экзамен. Только при условии его сдачи, он наконец получает степень доктора медицины и право на частную практику.

В целом, ситуация с медицинским обслуживанием в США достаточно парадоксальная. Медицина в этой стране современна, совершенна, но очень дорога, потому не всегда эффективна. Медицинское законодательство в разных штатах достаточно существенно отличается, но суть американской страховой медицины можно сформулировать достаточно циничной пословицей - каждый за себя, и только один Бог за всех.

За материалами зарубежной прессы подготовила Дарина Клименко.