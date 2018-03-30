Реформа в здравоохранении: Украина пошла путем Польши?

В 2010-м году бюджет Национального фонда здоровья Польши составил 60 млрд злотых, в пересчете на украинскую валюту - около 120 млрд гривен. Для сравнения, украинское правительство в госбюджете на 2011 год предусмотрело на эти цели около 9,5 млрд гривен.

Широко проанонсированное несколько месяцев назад начало медицинской реформы якобы должно было сдвинуть отечественную систему здравоохранения с мертвой точки: наполнить отрасль деньгами, улучшить качество медицинского обслуживания.

Далее пилотных проектов в Киеве, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях дело пока не пошло: чиновники ждут результатов эксперимента, а законодатели еще и не брались за наработки новой законодательной базы.

В Польше главный шаг к медицинским реформам сделали еще в 1997 году. Учитывая, что в Украине за годы независимости медицина осталась практически в "советском" состоянии, дополненном коррупцией и дефицитом средств, опыт западных соседей оказался бы достаточно полезным.

История реформ

Основой системы здравоохранения Польши является обязательное медицинское страхование, в основе которого находится Национальный фонд здоровья. Однако так было не всегда.

Поляки задумались над улучшением системы здравоохранения еще в 1997 году, а с 1999 года вступил в силу закон о всеобщем медицинском страховании.

Тогда в каждой провинции страны создали по одному региональному фонду здравоохранения (аналог больничных касс), которые собирали взносы граждан и заключали договора с больницами. Кроме 16 фондов, существовал также Общенациональный фонд для госслужащих.

В 2003 году региональные фонды здравоохранения отдали в подчинение Национальному фонду здоровья, который подотчетен Министерству здравоохранения Польши. Фонд аккумулирует средства госбюджета, местных муниципальных бюджетов и деньги, собранные с граждан, определяет объемы финансирования системы здравоохранения и лимиты для медицинских учреждений.

Лечат всех, но по очереди

Обязательным медицинским страхованием охвачено 99% трудоспособных поляков. Лечиться они могут как в государственных, так и частных клиниках, но при условии, что Фонд подписал с больницами договор о предоставлении медуслуг.

Однако объем услуг, которые оплачивает государство, не безграничен, так как ориентирован в основном на оказание первичной помощи. Фонд не оплачивает стоматологическое протезирование, пластическую хирургию, вакцинацию.

Стоматология является частной сферой уже около 20 лет и государство компенсирует из фонда только 30% стоимости стоматологической услуги, остальное - люди выкладывают из своего кармана.

При этом Польше не удалось избежать очередей к врачам, как это было и есть в развитых странах Европы. Иногда, чтобы попасть к определенному врачу или пройти назначенные процедуры, приходится ждать несколько месяцев, жалуются поляки.

"Национальный фонд здоровья заключает с бюджетными медучреждениями договор, в котором есть ограничения по объему услуг. Таким образом, пациенты вынуждены ждать. И это при том, что больница может выполнить оговоренные контрактом процедуры до обеда, а после - и машины, и персонал не работать ", - рассказывает Гжегош Мачинский, представитель Краевого института страхования Польши.

Если поляк хочет пройти врачебные процедуры быстрее или получить более квалифицированную консультацию, он должен обратиться в частную клинику и заплатить врачу из своего кармана, поскольку, по законодательству, государственные клиники не имеют права оказывать платные услуги гражданам.

Они могут лишь подписать договор со страховыми компаниями, и таким образом, пациент, имеющий полис, лечится в больнице, а расчеты проводятся между лечебным учреждением и страховщиком.

Если же поляк застрахован только по общеобязательной системе, то, чтобы не ждать своей очереди, ему не остается ничего другого, как пойти в частную клинику и оплатить лечение самостоятельно. Пациент может или покупать услугу через страховую компанию, либо через фирму-работодателя.

Полякам тоже не хватает денег

В структуре бюджета Национального фонда здоровья треть составляют взносы работающих граждан (около 9% от заработной платы) и 2 / 3 - государственные средства. В 2010-м году бюджет Национального фонда здоровья составил 60 млрд злотых, в пересчете в украинскую валюту - около 120 млрд гривен, и практически все эти деньги были направлены в медучреждения Польши.

Для сравнения, украинское правительство в госбюджете на 2011 год предусмотрело на эти цели около 9,5 млрд гривен. И это при том, что население Украины на 8 млн человек больше, чем в Польше.

Однако этих денег не хватает. Польские эксперты объясняют: установленный размер взносов - больше политическое решение, чем математические расчеты. И, как и в Украине, перед выборами власть не рискует повышать ставки.

"В Украине вы платите около 3% (в Фонд социального страхования по потере трудоспособности -" ЭП "), у нас - около 9%, а к 2012-му году Министерство здравоохранения Польши планирует повысить ежемесячный процент до 12%. Хотя перед парламентскими выборами особенно об этом не упоминали ", - констатирует Якуб Герчинский, профессор Медицинского университета Краевого института страхования.

Напротив, Адам Пустельник, заместитель председателя Комитета здравоохранения Палаты страховщиков Польши, считает увеличение ставок маловероятно, поскольку это может вызвать негодование со стороны поляков: "Повышение этого уровня маловероятно для законодателей в связи с социальными ограничениями. Поэтому мы ищем дополнительные источники финансирования. То есть нужно повышать не собрание, а эффективность медицинской системы ".

На очереди - внедрение ДМС

Впрочем, последние несколько лет поляки пытаются демонополизировать рынок медстрахования и привлечь дополнительные средства в систему за счет частного (добровольного) медицинского страхования - ДМС.

"В марте 2011 года министр здравоохранения Ева Копач в последнем проекте реформирования медицинского страхования поддержала ДМС, чтобы ликвидировать длинные очереди на операции", - рассказывает Якуб Герчинський.

По словам Пустельника, на сегодня частным медицинским страхованием охвачено лишь около 2 миллионов поляков, которые также имеют доступ и к системе обязательного медицинского страхования - ОМС.

На рынке работает около 20 фирм, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в основном, это иностранные компании. Хотя, по наблюдениям эксперта, ежегодно польский рынок ДМС растет на 10-15%.

При заключении договора клиент получает список больниц, куда может обратиться, также есть список болезней (например, простудные заболевания), при которых он может обращаться в любое медучреждение, при этом страховая компания возмещает ему потраченные средства.

Впрочем, по словам некоторых польских экспертов, вопрос демонополизации рынка и продвижения ДМС зависит не столько от желания правительства, сколько от организационно-технических ресурсов.

"Главная проблема, которая существует при активном внедрении ДМС, это передача личных данных около 38 млн человек частным страховым компаниям", - считает Герчинский.

Хотя нужно отдать должное полякам: они создали электронную общепольскую систему здравоохранения OSOZ, объединяющая информацию о больницах, аптеках и пациентах, и теперь передача данных - вопрос времени.

В системе OSOZ каждый пациент имеет Индивидуальный медицинский аккаунт (аккаунт). Таким образом, тысячи медучреждений по всей стране получают мгновенный доступ к информации о страховке пациента, предварительные медицинские осмотры, лабораторные анализы и т.д.

В свою очередь, пациент может в режиме онлайн посмотреть расписание врача, который его интересует, и даже записаться на прием через интернет.

Какие выводы сделает Украина?

Украина, по сути, идет уже проложенным поляками путем: медреформа также предусматривает создание платформы в виде обязательного медицинского страхования, во главе которого будет, видимо, государственный Фонд ОМС.

"Наша государственная система медицины финансируется лишь на 60% - это минимальный уровень. ОМС может добавить еще 40%", - подсчитывает Олег Виноградов, председатель правления страховой компании "Здоровье".

При этом логично предположить, что нам, как и полякам, также придется столкнуться с недофинансированием и очередями в больницах. Чтобы система заработала эффективно, нужно воспользоваться уже имеющимися в стране административным и материально-техническим потенциалом.

"Например, функции таких государственных учреждений, как Фонд социального страхования на случай временной потери трудоспособности и Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с введением ОМС нивелируются, а вот материально-техническая база и профессионализм сотрудников этих фондов еще пригодится, необходимы просто умные и рациональные решения ", - считает Анатолий Чубинский, генеральный директор страховой компании "Нефтегазстрах ".

Сами же поляки рекомендуют украинцам, кроме ОМС, в обязательном порядке внедрять и ДМС.

Ромуальд Холли, профессор Медицинского университета Лодзь, предлагает, как минимум, два пути развития медицинского страхования для Украины.

"Во-первых, можно ввести ДМС в таком ракурсе, как их видят частные украинские компании, учитывая, что вся система затем должна все равно быть реформированной согласно их предложениям. Таким образом, можно спровоцировать реформы. Второй вариант - ввести общеевропейскую систему здравоохранения, о чем говорят уже 12-13 лет. Однако подобный подход очень трудно реализовать, поскольку каждая страна в ЕС имеет свое видение и экономические возможности", - говорит Холли.

По логике польского ученого, до вступления в Евросоюз Украине не стоит даже мечтать о евростраховой зоне. Тем более, что перспектива ее внедрения в самом ЕС очень отдаленная и пока находится на стадии переговоров между странами. А вот простимулировать ДМС реально.

"Я считаю, что нельзя создавать единую систему здравоохранения без участия частных компаний", - подчеркивает Холли.

Стимулами для добровольного медицинского страхования могут стать налоговые льготы для работодателей, которые позволяют им относить расходы на полисы для своих сотрудников на валовые затраты.

Ярослав Вовк

Економічна правда

