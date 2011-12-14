В Украине - 570 тысяч одиноких матерей

Министерство социальной политики Украины намерено повысить порог совокупного дохода семей одиноких матерей с детьми для получения государственной помощи на детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге сообщил первый замминистра социальной политики Василий НАДРАГА.

«Сегодня прорабатывается ситуация, согласно которой, мы надеемся, что мы дадим немного большее предложение в части повышения данного порога...» - отметил он, комментируя решение правительства отозвать ранее зарегистрированный в парламенте законопроект, который предусматривал выплату на детей одиноким матерям только в случае, если доход такой семьи ниже совокупного прожиточного минимума.

По словам В.НАДРАГИ, в данном законопроекте предусматривалось исчислять порог дохода для получения помощи по следующей схеме: если доход семьи ниже, чем средняя заработная плата по Украине (2700 грн.) в сумме с выплатой на ребенка (если в семье один ребенок — 1040 грн.), то есть это сумма около 3770 грн.

По словам представителя Минсоцполитики Виталия МУЩИНИНА, сейчас в Украине более 570 тыс. одиноких матерей. Они получают 30% прожиточного минимума на ребенка до достижения им 18 лет.

«Есть категории граждан, не нуждающиеся в такой помощи», - говорит он.

По словам В.МУЩИНИНА, в случае введения порога дохода семьи, после которого не выплачивается помощь на ребенка, то есть если семья достаточно обеспечена, можно сэкономить средства и увеличить расходы по другим статьям. «За счет экономии данных средств предусматривается увеличить выплаты при беременности и родах, а также для малообеспеченных семей», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предлагал ограничить право одиноких матерей на получение пособия на ребенка в случае, если совокупный доход семьи превышает величину, рассчитываемую как сумма соответствующих прожиточных минимумов для каждого ребенка и средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, сложившаяся в Украине в месяце, предшествующем периоду, за который исчисляется совокупный доход. Законопроекта №9516 от 29 ноября 2011 года был размещен на сайте парламента.

5 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Кабмин отозвал из Верховной Рады этот законопроект.