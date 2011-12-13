В Украине до конца года корью может заболеть 500 человек

До конца года количество больных корью в Украине может достичь 500 лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что нынешний уровень заболеваемости корью имеет еще не настолько высокие показатели, чтобы бить в набат. Р.МОИСЕЕНКО напомнила, что в 2006 году, когда в Украине также было зафиксировано повышение заболеваемости корь, заболевших было свыше 42 тысяч лиц.

Заместитель министра заметила, что обеспокоенность вызывает темпы распространения инфекции.

В то же время, Р.МОИСЕЕНКО отметила, что на сегодня почти закончены торги и закуплены все вакцины, которые предусматривалось закупить за средства госбюджета в текущем году.

“На сегодняшний день мы уже имеем в наших лечебных учреждениях - детских поликлиниках и роддомах - все вакцины, в которых нуждаются дети”, – подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка закуплены в количестве 518,370 доз (99,4% от потребности), против дифтерии с уменьшенным содержанием антигена – 531,550 доз (98,7% от потребности), против туберкулеза (БЦЖ) – 1 млн. 800 тыс. доз (100% от потребности), коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит (инактивированная) и гемофильная инфекция – 865,313 доз (85% от потребности), против полиомиелита – 2 млн. 200 тыс. доз (100% от потребности).

Также в ноябре 2011 года начата процедура закупки дополнительно 19,080 доз вакцины “Пентаксим” и 71,610 доз вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи.

По данным Минздрава, государственным бюджетом на 2011 год на закупку иммунобиологических препаратов предусмотрено почти 237 млн. грн. Дополнительно Кабмин в августе выделил Минздраву 35 млн. 200 тыс. грн.

Как заметила Р.МОИСЕЕНКО, в данный момент Минздрав поднимает вопрос о необходимости выделения дополнительных средств для иммунизации детей на следующие годы – около 130 млн. грн. В частности, заместитель министра отметила, что вакцина для профилактики гепатита В была закуплена в количестве 55% от потребности. А имеющейся сейчас вакцины БЦЖ – 358,010 доз, по данным специалистов, хватит для проведения профилактики туберкулеза в роддомах Украины лишь до марта 2012 года.

Отвечая на вопрос о случаях заболеваемости корью ранее привитых лиц, главный внештатный специалист Минздрава по специальности "эпидемиология" Ирина КОЛЕСНИКОВА заметила, что этим людям были сделаны прививка вакцинами, привезенными в Украину в конце 1980-х годов – начале 1990-х годов. Она объяснила, что тогда не были соблюдены соответствующие условия транспортировки и хранения вакцины, и именно эти факторы могли повлиять на ее иммуногенность.

В свою очередь, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие МОКУО подчеркнула важность иммунизации детей.

“Две дозы вакцины против кори дадут иммунитет на всю жизнь”, – отметила она и добавила, что в этом году по всей Европе наблюдается повышение уровня заболеваемости корью.

Ю.МОКУО также сообщила, что Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ получили запрос от Украины на проведение в стране общего аудит-анализа системы иммунизации. Эта общая программа будет реализована в начале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, с 16 по 28 ноября в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы (Ивано-Франковская обл.) были госпитализированы 12 лиц с диагнозом «корь», среди которых трое учеников школы села Сварычев (всего обучается 800 учеников) и четверо учеников Брошневского профессионального лесопромышленного лицея (всего обучается 631 ученик).

В то же время, за 10 месяцев 2011 года в Украине было зарегистрировано 193 случая заболеваемости корью.

*** По данным ретроспективного анализа, подъемы (вспышки) заболеваемости корью в Украине состоялись в 2001 году (16,970 случаев) и в 2006 году (42,724 случаев), поэтому эпидемический подъем заболеваемости прогнозируется на 2011-2012 гг.