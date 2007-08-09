Чего делать нельзя, если ребенок заболел?
Аспирин не давать, уксусом не протерать...
Ребёнок заболел. Это всегда стресс для родителей. Мамы стремятся облегчить страдания ребёнка всеми возможными способами, чему способствует всеобщая доступность лекарств. Зачастую это приводит к плачевным последствиям.
Помните:
При высокой температуре:
- Не стоит обтирать ребенка уксусом, спиртом или обкладывать холодными грелками. Спирт очень хорошо впитывается через кожу и может вызвать отравление детского организма.
- Не допускайте повышения температуры выше 38°С у ребёнка, ранее перенесшего фебрильные судороги, с тяжёлой родовой травмой, эпилепсией, повышенным внутричерепным давлением. До прихода врача обязательно снижайте температуру с помощью жаропонижающих средств;
- Не используйте аспирин у ребенка младше 12 лет, больного вирусной инфекцией (грипп, ОРЗ, ветряная оспа и т.д.). Это может вызвать развитие крайне опасного синдрома Рея (поражение печени и головного мозга);
- Не следует «парить» ноги ребенку с высокой температурой;
При болях в животе, поносе: - Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических болезней (аппендицита, острого холецистита и других);
- Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое ухудшение состояния ребёнка;
- Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры;
- Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, лопедиум и т.д.. Если понос вызван инфекцией, течение болезни может осложниться, т.к. вместо ускоренного выведения токсинов из организма, вы спровоцируете их накопление.
- При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом, рвотой; подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять гомеопатические средства. Такие состояния требуют общепринятой терапии; промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным последствиям.