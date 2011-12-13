Заболеваемость корью в Украине растет: молодежь прививали некачественной вакциной

Заболеваемость корью в Украине растет. На сегодня известно о 193-х больных, в основном это молодежь западных областей, сообщает ТСН.

До конца года, говорят в Минздраве, корь поразит до полутысячи украинцев. В Минздраве призывают не пренебрегать и делать прививки. Уверяют, только это может уберечь от инфицирования.

Больше всего болеют на Львовщине - 99 случаев. Одна из причин, как установила комиссия профильного министерства, - люди были привиты в начале девяностых, в то время вакцины были в дефиците и зачастую предоставлялись в качестве гуманитарной помощи. В Минздраве предполагают, тогда могли быть нарушены условия хранения и транспортировки, это и сказалось на качестве вакцин.

Главный эпидемиолого Минздрава Ирина Колесникова отмечает, что их условия хранения и транспортировки не соответствовали условиям холодовой цепи. Конечно, это могло повлиять на иммуногенность вакцин которыми прививали этих детей.

