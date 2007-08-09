Подростков будут лечить от Интернет-зависимости

Лечить молодых людей от Интернет-зависимости будут в экспериментальном летнем лагере, открытом в Китае. Лагерь на 40 человек будет принимать для прохождения 10-дневного курса лечения молодых людей в возрасте от 14 до 22 годов.

Подростки будут лечиться от депрессии, страхов, возбуждения и нежелания общаться с другими людьми. Этот лагерь станет более мягкой альтернативой Центру лечения Интернет-зависимости, расположенного неподалеку от Пекина.

Там используется смесь терапии и военной муштры для лечения подростков, зависимых от сетевых игр, порнографии и виртуального секса.

Правительство Китая обеспокоено числом смертей и подростковых преступлений, связанных с Интернетом. Он стремится остановить распространение этой зависимости, ограничивая создание новых Интернет-кафе и распространения компьютерных игр с элементами насилия.

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