В Администрации Президента сегодня состоится совещание по вопросам реформирования медицины

Сегодня, 12 декабря, в 14.00 в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11) начнется совещание по вопросам реформирования медицинского обслуживания в Украине, на котором будет председательствовать первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 13.40 планируется подход к представителям СМИ И.АКИМОВОЙ, министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО, экспертов Всемирного банка Паоло БЕЛЛИ и Александра КАЦАГИ.

Аккредитацию представителей СМИ до 13.00 проводит пресс-служба Президента Украины по тел.: 255-63-18, 255-61-86.