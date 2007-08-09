Джордж Буш прошел медосмотр

Президент США Джордж Буш здоров, занимается шесть раз в неделю физическими упражнениями на снарядах и ездой на велосипеде, вообще не употребляет спиртного, выкуривает иногда одну сигару и ежедневно принимает мультивитамины, сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

В распространенной пресс-службой официальном заключении по итогам ежегодного медосмотра указывается также, что Буш не принимает никаких рецептурных лекарств и предпочитает низкокалорийные "диетические" прохладительные напитки.

Медосмотр показал также, что за минувший год Буш сбросил два килограмма и сейчас его вес составляет 192 фунта (87 килограммов).

Давление крови у президента 117 на 71.

"Состояние здоровья президента остается "отличным" и он может исполнять свои обязанности. Все данные указывают на то, что таким его здоровье останется на все оставшееся время его президентства", - говорится в медицинском заключении.

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