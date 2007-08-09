Зафиксирован случай малярии на Житомирщине

На Житомирщине зафиксирован случай заболевания малярией. Об этом УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

Он рассказал, что в Житомирскую районную СЭС поступило срочное сообщение из районной больницы о случае заболевания на малярию 34-летнего мужчины, который живет в с. Вертокиевка Житомирского района. “До этого он работал в Московской области строителем, где заразился этой болезнью", - сказал С.УЛАНОВ.

В данное время больной находится в инфекционном отделении Житомирской районной больницы.

В селе Вертокиевка проведено эпидемиологическое обследование очага заболевания, жилых и дворовых помещений и санитарную обработку с целью уничтожения комаров водоемов и трехкилометровой зоны вокруг населенного пункта.

Справка УНИАН. От человека к человеку малярия не передается. Возбудителем малярии являются плазмодии, которые содержится в челюстях малярийных комаров. Такие комары живут, как правило, в тропической зоне. Но из-за распространения зоны жары на север, они стали появляться и в Украине. Плазмодии, попав в кровь человека, разрушают красные кровяные тельца, которые являются носителями кислорода в организме.

Первые признаки болезни такие же, как у ОРЗ или гриппа: головная боль, температура до 40 градусов, лихорадка. Диагностируется малярия только лабораторным путем через анализ крови.