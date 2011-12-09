Завтра в Украине ожидается снег и дождь, днем – до 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10 декабря в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, а днем местами и в центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, в карпатском регионе умеренные, местами сильные осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные туманы. Ветер преимущественно юго-западный, в западных областях, а днем и в южной части временами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Крыма - до 6° тепла; днем - 1-6° тепла, на юге страны и Прикарпатье местами - 7-11°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - около 0°, днем - 3-5° тепла.