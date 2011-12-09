Порталу национального усыновления «Сиротству – нет!» - 2 года

Два года назад, 09 декабря 2009 года, начал работу Всеукраинский портал национального усыновления http://sirotstvy.net. В день рождения всегда хочется подвести итог сделанного. Поэтому объявим результаты за эти два года.

Основным достижением является то, что благодаря порталу http://sirotstvy.net 2665 детей нашли своих родителей. Много это или мало в масштабах страны, оценить сложно. Но важным является то, что жизнь этих детей изменилась в лучшую сторону. Сейчас на портале размещена информация о 14 000 детей, которые подлежат усыновлению. Хочется, чтобы как можно больше из них в скором времени обрели новые семьи.

На протяжении двух лет квалифицированные специалисты (юрист, психолог, социальный педагог) ответили на вопросы 1695 людей, которые обратились в рубрику «Он-лайн консультации». А со времени открытия портала на горячую линию 0 800 50 14 14 поступило свыше 2000 звонков от тех, кому был необходим совет по усыновлению.

Продолжают активно общаться и обмениваться опытом люди на форуме - всего зарегистрировано 713 усыновителей, опекунов и попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, людей, которые хотят взять ребенка в семью.

56 семей дали интервью нашим журналистам и рассказали о том, как находить своих детей, с какими проблемами, переживаниями встретились на пути к мечте, какие радости пришли в дом с появлением детей. Их откровения каждый может прочитать в рубрике «Истории из жизни». Кроме того, в этом году впервые был проведен конкурс на лучшую историю от усыновителей, опекунов и попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей. И хотя участников было не очень много – девять – чувствовалось, что они вложили душу в свои рассказы.

На VI Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка Президент Украины Виктор Янукович отметил наши проекты: «Хочу привести как успешный пример – успешную реализацию проектов «Служба поиска детей», «Этому ребенку нужна семья!», деятельность национального портала sirotstvy.net».

Мы работаем для детей, у которых пока нет мамы и папы, ради их счастливых глаз и веры в то, что семья – это не мечта, а счастливая реальность.

Дорогие пользователи портала http://sirotstvy.net, спасибо, что вы с нами!

Справка:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.