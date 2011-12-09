Чиновники Минздрава украли 63 млн, некоторые уже в бегах

Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению служебных лиц Министерства здравоохранения Украины и одного из ООО в разворовывании свыше 63 млн. грн. при закупке вакцины в рамках выполнения Государственной программы "Программы и централизованные меры по иммунопрофилактике".

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

За совершенные преступления к уголовной ответственности привлекаются 12 человек. В отношении остальных материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в том числе в связи с их розыском.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 45 млн. грн.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, милиция установила, что в 2009 году должностные лица Минздрава Украины и руководители коммерческой структуры незаконно закупили вакцину "Пентаксим".

По данным МВД, эти лица, используя свои коррупционные связи, путем завышения стоимости вакцины «Пентаксим» более чем вдвое, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах на сумму свыше 63,5 млн. грн.