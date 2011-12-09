Янукович похвалил медицинские реформы в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценивает первые шаги по реформированию отечественной медицинской отрасли.

Об этом он заявил в интервью журналистам в Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Начало есть. Сейчас очень важно, чтобы мы набрали в этом вопросе оптимальную скорость», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Безусловно, добавил он, Украина будет использовать мировой опыт в проведении медицинской реформы.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что реформирование медицины началось с внедрения пилотных проектов в нескольких областях. В то же время, заметил он, в других регионах также ведется работа по улучшению ситуации с предоставлением медицинских услуг. «Там, где эта работа уже началась - один из примеров Днепропетровщина, - мы будем настойчиво идти дальше в этом процессе, реформа будет двигаться», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что реформирование медицинской отрасли Украины предусматривает, в первую очередь, создание условий для предоставления качественной помощи и приближения медицинских услуг к человеку.