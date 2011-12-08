В пищевых продуктах будут отслеживать остатки ветпрепаратов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Общегосударственную целевую экономическую программу проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2010 – 2015 годы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла данный закон.

Законом уточняются наименования министерств, других центральных органов исполнительной власти (государственных заказчиков и исполнителей программы).

Изменениями предусмотрено, что государственный заказчик – Госветфитослужба (ранее - Госкомветмедицины), а руководитель программы – председатель Госветфитослужбы.

Кроме того, предусмотрено, что главным распорядителем бюджетных средств является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины (ранее - Минобразования).