Минздрав и ВОЗ будут вместе мониторить цены на лекарства

Министерство здравоохранения Украины совместно со Всемирной организацией здравоохранения начинает проект по исследованию цен на антиретровирусные, противотуберкулезные, гипотензивные и другие лекарственные средства по методологии, разработанной ВОЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, основными задачами данного проекта являются получения достоверной информации относительно цены, наличия и ценовой доступности жизненно необходимых лекарственных средств в разных секторах системы здравоохранения путем введения международной методологии сбора и анализа информации по ценам на лекарственные средства.

В рамках совместного проекта предусматривается получить информацию о наличии и ценовой доступности лекарственных средств в семи регионах страны, в том числе в регионах, где реализуется реформирование системы здравоохранения и пилотирования методологий ВОЗ для дальнейшего внедрения в Украине.

К участию в проекте будут привлечены международные эксперты и отечественные специалисты фармацевтического сектора сферы здравоохранения. Первое заседание рабочей группы совместного проекта Минздрава Украины и ВОЗ состоится в декабре 2011 года.