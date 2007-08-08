На Днепропетровщине 20 тысяч людей остались без питьевой воды

Свыше 20 тысяч жителей Вольногорска, что на Днепропетровщине, остались без питьевой воды. МЧС запретило жителям пить воду, которую подают через централизованную сеть снабжения.

По информации главного управления МЧС в области, комиссия чрезвычайных ситуаций запретила людям пить воду из крана по причине превышения вдвое норм цвета и мутности воды.Воду из системы снабжения отныне можно использовать только как техническую.

Городское телевидение и радио уже проинформировали об этом жителей.В дошкольные заведения и больницы организовали подвоз питьевой воды.

Официальная причина непригодности воды из централизованной системы – «цветение» Днепра. С этой проблемой город сталкиваются уже шестой год подряд. Водопроводная система в городе принадлежит местному металлургическому комбинату, фильтры и сети которого - в аварийном состоянии.

Нормальное водоснабжение, как предполагает городская власть, можно будет возобновить, когда немного похолодает и цветение воды в реке будет менее интенсивным.

http://www.radiosvoboda.org