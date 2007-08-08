Янукович обратился за помощью к нетрадиционной медицине

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник, 13 августа, вернется в Киев и приступит к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщается на персональном информационном сервере В.ЯНУКОВИЧА.

“Сейчас глава правительства проходит послеоперационную реабилитацию с использованием методов народной медицины. В.ЯНУКОВИЧ находится в горной местности и ежедневно осуществляет километровые пешие переходы. Самочувствие премьер-министра хорошее”, идет речь в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ проходит курс реабилитации после операции на коленном суставе, которая была проведена 8 мая в Испании.

По данным правительства Республики Алтай, В.ЯНУКОВИЧ находится в Чемальском районе республики.

В частности, в сообщении, размещенном сегодня на официальном интернет-портале Республики Алтай, сказано: "ЯНУКОВИЧ остановился на одной из баз в Чемальском районе республики. В его планах - познакомиться с выдающимися достопримечательностями и колоритом Горного Алтая и видами туристических услуг".