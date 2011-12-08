Украина и ЕС будут бороться с африканской чумой свиней

Украина и Европейский Союз отработают совместные мероприятия по противодействию африканской чуме свиней.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам в Брюсселе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК после встречи с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом ЧИОЛОШОМ.

“Важный вопрос мы подняли – относительно угрозы африканской чумы свиней, которая может угрожать нам со стороны Российской Федерации. Будут отработаны совместные мероприятия”, - сказал украинский министр.

Он отметил, что единственный способ борьбы с африканской чумой свиней – это своевременная профилактика.

“Следствие одно: если вирус попал на территорию, практически всех свиней нужно сжечь... На сегодняшний день Российская Федерация тысячами, сотнями утилизирует поголовье свиней”, сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, африканская чума передается как через мясо свинины, так и через зерновые, перемещенные с территорий, пораженных африканской чумой.

“Мы начали работу с Еврокомиссией, как сделать зону контроля, чтобы избежать и приостановить распространение на нашу территорию и на европейскую этой болезни.

Нужно усилить контроль за пересылкой мяса, за передвижением зерновых и перемещением диких кабанов”, - отметил украинский министр.