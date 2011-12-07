В стране заболеваемость корью в этом году в 6 раз выше

В Украине на сегодняшний день заболеваемость корью выше в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО.

«На сегодняшний день, к большому сожалению, проблема с повышенной заболеваемостью корью наблюдается во всей Европе. Европа буквально за этот год имеет более 30 тыс. случаев кори. Мы на сегодняшний день настолько интегрированы, что абсолютно понятно, что могут быть заносы с их территории, мы можем занести на их территорию», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что занос инфекции все же произошел. При этом Р.МОИСЕЕНКО подчеркнула, что повышение уровня заболеваемости корью наблюдается, прежде всего, в западных областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской.

В то же время она проинформировала, что в Украине зарегистрированы всего 193 случая заболеваемости корью.