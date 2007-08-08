Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится на лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня на встрече с премьер-министром Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ в Киеве.

Позже, открывая заседание Кабинета Министров, Николай АЗАРОВ сообщил, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится на послеоперационной реабилитации.

В то же время вице-премьер не уточнил, где именно реабилитируется Виктор ЯНУКОВИЧ и когда он вернется.

Как сообщал УНИАН, 8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В июле премьер-министр уже проходил курс реабилитации в испанской клинике.