Янукович находится на лечении
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня на встрече с премьер-министром Баварии в Киеве. Вице-премьер не уточнил, где именно реабилитируется Виктор ЯНУКОВИЧ и когда он вернется....
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится на лечении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр финансов Николай АЗАРОВ сегодня на встрече с премьер-министром Баварии Эдмундом ШТОЙБЕРОМ в Киеве.
Позже, открывая заседание Кабинета Министров, Николай АЗАРОВ сообщил, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится на послеоперационной реабилитации.
В то же время вице-премьер не уточнил, где именно реабилитируется Виктор ЯНУКОВИЧ и когда он вернется.
Как сообщал УНИАН, 8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.
В июле премьер-министр уже проходил курс реабилитации в испанской клинике.