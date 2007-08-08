Сберечь память в старости поможет кофе

Ученые из Французского национального института здоровья провели исследования, в результате которых оказалось, что женщины, выпивающие более трех чашек кофе в день, в меньшей степени подвержены естественному возрастному ослаблению памяти.

Во время эксперимента специалисты опросили 7000 пожилых добровольцев об объеме потребляемого ими кофе. Также оценивали когнитивные способности пожилых людей с помощью тестов. Учитывались и все известные факторы, способные повлиять на состояние памяти - исходный возраст, образование, наличие артериальной гипертонии и других хронических заболеваний, прием лекарственных препаратов и т.д.

Выяснилось, что у женщин старше 65 лет, ежедневно выпивавших более трех чашек кофе или аналогичное по содержанию кофеина количество чая результаты тестирования памяти немного отличались от исходных, в отличие от тех, кто выпивал одну и менее чашек кофе ежедневно.

Было замечено благоприятное воздействие кофе на состояние памяти с увеличением возраста женщин. По словам специалистов, любительницы кофе старше 80 лет на 70% реже страдали снижением памяти, чем их ровесницы, не употребляющие ароматный напиток.

У мужчин подобной взаимосвязи между объемом потребления кофе и возрастным снижением памяти выявлено не было.

В будущем ученые планируют выяснить, способен ли кофеин предотвращать развитие слабоумия, или только замедляет процесс ослабления памяти.

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