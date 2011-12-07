Австралия внесет 1 млн. евро в Чернобыльский фонд "Укрытие"
10:44, 07 декабря 2011Страна
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С миру по нитке
Австралия внесет 1 млн. евро в Чернобыльский фонд объекта "Укрытие".
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом сказал во время встречи в Вильнюсе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО его австралийский коллега Кевин РУДД.
К.ГРИЩЕНКО поблагодарил за такую помощь и пригласил К.РУДДА посетить Украину с визитом в 2012 году.
К.РУДД с благодарностью принял это предложение и подчеркнул, что намерен привезти с собой группу австралийских бизнесменов, поскольку в Австралии с оптимизмом смотрят на перспективы экономического развития Украины.
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