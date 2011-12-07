Австралия внесет 1 млн. евро в Чернобыльский фонд "Укрытие"

Австралия внесет 1 млн. евро в Чернобыльский фонд объекта "Укрытие".

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом сказал во время встречи в Вильнюсе с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО его австралийский коллега Кевин РУДД.

К.ГРИЩЕНКО поблагодарил за такую помощь и пригласил К.РУДДА посетить Украину с визитом в 2012 году.

К.РУДД с благодарностью принял это предложение и подчеркнул, что намерен привезти с собой группу австралийских бизнесменов, поскольку в Австралии с оптимизмом смотрят на перспективы экономического развития Украины.