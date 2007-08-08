Книга рекордов Гиннеса признала украинца самым высоким человеком в мире

Титул самого высокого человека в мире получил украинец Леонид Стадник, чей рост составляет 2,54 метра.

Об этом сообщает во вторник Guinness World Records.

В 2008 году выйдет новое издание Книги рекордов Гиннеса, в которой половина рекордов будут новыми. Одним из рекордов будет рекорд украинца Леонида Стадника.

Леонид Стадник родился в 1971 году в селе Подолянцы Житомирской области. При росте 2 метра 54 сантиметра у него 60-й размер обуви. Он работает ветеринаром. Стадник начал расти после операции, после которой у него нарушился обмен веществ.

Ранее самым высоким человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса считался китайский пастух Бао Сишунь. Его рост составляет 2 метра 36 сантиметров.

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