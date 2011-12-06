В Макеевке 17-летний юноша зарубил топором женщину 75-ти лет

В г. Макеевке Донецкой области сотрудники милиции задержали 17-летнего юношу, который зарубил топором и ограбил 75-летнюю женщину.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в своей квартире в квартале «Шахтерский» в Центрально-Городском районе г. Макеевки с рубленой раной головы был обнаружен труп 75-летней пенсионерки. Работниками уголовного розыска и сектора участковых инспекторов милиции по подозрению в совершении убийства был задержан 17-летний ранее судимый знакомый пенсионерки.

Задержанный признался, что, находясь в квартире женщины, с целью завладения деньгами, топором причинил хозяйке тяжелое ранение, от которого она скончалась на месте. Подозреваемый также сообщил сотрудникам милиции, что забрал у своей жертвы 280 грн.

В настоящее время подозреваемому судом избирается мера пресечения.