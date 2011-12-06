Азаров поручил проверить условия пребывания детей в интернатах

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил создать рабочую группу, которая в течение месяца проведет проверку условий пребывания детей в интернатах.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее поручение глава правительства дал в ходе встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере охраны материнства и детства.

«Давайте создадим общественную группу и проведем проверку абсолютно всей сети интернатов. Привлекайте к этой группе принципиальных людей, и давайте в течение месяца всех их проверим», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В ходе встречи представители общественных организаций отметили, что в интернатах фиксируются злоупотребления, и их воспитанники после окончания интернатов плохо адаптированы к жизни в обществе.