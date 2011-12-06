Янукович против сокращения льгот чернобыльцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что он против сокращения льгот чернобыльцам, как и другим социально незащищенным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на коротком брифинге в Енакиево.

«Этот вопрос (о проблемах чернобыльцев) нужно рассмотреть прозрачно и честно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что дал поручение правительству собрать «всех из общественных организаций» и провести дискуссию, чтобы, «во-первых, мы не снизили уровень социальной помощи», чтобы созданный наблюдательный совет мог контролировать данный процесс.

«Я против сокращения льгот», - подчеркнул глава государства и добавил, что бюджет страны будет способен обеспечить эти льготы, но для этого необходим рост экономики.

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что сегодня «главная цель – это сесть за стол переговоров и договориться, не закрывая глаза ни на что, а решить, как будем действовать дальше».

По его словам, нельзя обвинять в создавшейся ситуации с льготниками предыдущее руководство страны.

«Протестные акции сегодня – это вполне естественно… И мы должны решить и дать честный прозрачный и ответственный ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.