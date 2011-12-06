Завтра в Украине пройдут сильные дожди

7 декабря, по прогнозам синоптиков, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях Украины и в Крыму будет облачно, пройдут дожди, ночью местами сильные.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11°. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, на востоке и юге северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.