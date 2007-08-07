Давние обезьяны были первыми алкоголиками

Склонность к алкоголизму появилась еще у давних предков человека и помогла им выжить в тяжелых условиях. По версии ученых из Университета Калифорнии в Беркли, это можно объяснить тем, что алкоголь в естественных условиях содержится в значительном количестве в зрелых и перезревших фруктах, которые были важной частью рациона Homo sapience.

Автор этой гипотезы физиолог Роберт Дадли объяснил, что большая часть веществ, к которым может развиться привыкание - достаточно недавнее достояние человечества, однако алкоголь к ним не относится.

На заседании научного общества интегративной и сравнительной биологии, которое прошло в новом Орлеане, ученый рассказал, что особенное отношение к алкоголю не только помогало находить спелые фрукты. Этиловый спирт выполнял функцию стимуляции аппетита, что позволяло съесть больше еды. Однако, через много тысячелетий эта привычка не только осталась, но и привела к склонности к алкоголизму.

По словам доктора Дадли, еще одним плюсом спиртного для человека была его калорийность.

Дополнительным подтверждением правоты исследователя является то обстоятельство, что в мозге приматов, которые совсем не отличаются хорошим обонянием, на запах алкоголя регистрируется четкая и бурная реакция, она выраженней, чем у других млекопитающих.