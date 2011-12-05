Азаров отозвал законопроект об ограничении выплат на детей

Кабинет министров отозвал из Верховной Рады законопроект об ограничении выплат помощи на детей одиноким родителям в зависимости от дохода семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после посещения одной из многодетных семей Киева.

«Закон то мы отозвали. Дело не в этом. Давайте же говорить правду, есть у нас семьи, которые ни в каких социальных пособиях не нуждаются. Наверное, этим семьям грех у государства брать при миллионных доходах 3-5 тыс. грн. помощи», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в прессе неправильно был понят этот законопроект, и он не предусматривает изучение наличия дорогого имущества у одиноких родителей, имеющих детей.

При этом глава правительства подчеркнул, что говорил по этому поводу с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, который инициировал этот законопроект, на предмет необходимости разъяснения норм предлагаемого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, правительство пересматривает подход к предоставлению государственной социальной помощи. Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО на расширенном заседании правительства пояснил, что с 1 декабря 2011 года на всю страну будет распространен эксперимент по косвенной оценке доходов граждан, претендующих на социальное пособие. Этот метод с апреля применяется в трех областях - Волынской, Кировоградской и Черниговской.

Согласно законодательству, мать-одиночка или женщина, воспитывающая ребенка до трех лет, может претендовать на гарантированный уровень защиты в размере 30% от прожиточного минимума (ПМ) или получать всю сумму в размере ПМ, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% минимума. Эксперимент предполагает оценку доходов и расходов с тем, чтобы «индивидуально оценить состояние каждой матери».

С апреля 2011 года «косвенными методами» проверяли обоснованность социальных выплат матерям-одиночкам в Волынской, Кировоградской и Черниговской областях. Закон им гарантирует ежемесячную выплату 30% от прожиточного минимума (с 1 декабря - 953 грн.).

По мнению чиновников правительства, результаты эксперимента показали, что лишь каждая четвертая мать-одиночка действительно нуждается, а реальные доходы остальных трех вполне позволяют им обходиться без помощи государства.