В Украине раскрыли крупную лекарственную аферу

Работники Государственной таможенной службы Украины раскрыли незаконную внешнеэкономическую операцию по ввозу в страну фармацевтических препаратов на общую сумму свыше 3 млн гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, на протяжении 2005-2006 годов по адресу одного из отечественных профильных предприятий через несколько пограничных таможен ввозились и распространялись на территории Украины медицинские препараты.

Перечень импортированной продукции насчитывал 11 позиций, общая сумму операции - 3 209 044 гривен.

Как установили работники Гостаможслужбы, представленные к таможенному контролю сопроводительные документы на продукцию содержали неправдивую информацию относительно фирмы-отправителя, хотя ввоз препаратов осуществлялся якобы во исполнение международного соглашения.

При более детальном ознакомлении с документами таможенники обнаружили определенную нелогичность в действиях фирмы-экспортера, а именно: американцы закупали медицинскую продукцию в Нидерландах, а вывозили препараты с территории Германии, чтобы продать Украине по заниженным ценам.

То есть, фактически, американские предприниматели работали себе в убыток, поскольку подобное является экономически нецелесообразным.

Для прояснения ситуации таможенники сделали запрос в США и выяснили, что в базе данных Департамента иммиграции и таможенных расследований Генерального консульства США, а также по результатам поиска в государственной и правительственной базе данных США и Корпоративного отдела штата Нью-Йорк, информации об указанной компании-отправителе нет.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 352 Таможенного кодекса Украины (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля). Проверка продолжается.