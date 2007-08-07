Во Львове провели уникальную операцию на головном мозге

Хирурги нейрохирургического отделения Львовской детской клинической больницы провели во вторник уникальную операцию по удалению врожденной кисты головного мозга у младенца, возраст которого составляет всего 18 дней. Об этом РИА "Новости" сообщил один из врачей, который проводил операцию, детский нейрохирург Константин Биганич.

"Операцию провели без чрезмерного вторжения в головной мозг. Оперировали методом введения в мозг тонкого зонда с видеонаблюдением. Операция длилась 40 минут и прошла успешно. Состояние малыша удовлетворительное", - сказал врач.

Операция проводилась с помощью медицинского аппарата фиброэндоскоп. Это первый в Украине аппарат, позволяющий проводить нейрохирургические операции без объемного вторжения в головной мозг пациента.

Аппарат приобретен в этом году на срества бюджета Львова. Стоимость фиброэндоскопа - 34 тысячи долларов.