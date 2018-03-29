Охотники за землей

Общественная нагрузка Ирэны Кильчицкой

1 августа в конференц-зале Центральной городской клинической больницы столицы (в простонародье именуемой Октябрьской) происходили загадочные события. Согласно телефонограмме из мэрии, весь руководящий состав ЦГКБ в спешном порядке должен был собраться на совещание. Представители администрации, руководители клиник и отделений терялись в догадках: что случилось? Почему вдруг к ним едет не только начальник профильного главка из мэрии Людмила Качурова, но и сама Ирэна Кильчицкая, которая трудится заместителем главы горадминистрации и чей рабочий график не терпит никаких изменений? Ирэна Реонольдовна, неожиданно взявшая на себя обязанности спикера, терпение людей испытывала недолго. Оказывается, она бросила все важные государственные дела, чтобы зачитать приказ Главного управления охраны здоровья КГГА. И сообщила присутствующим, что вместо одного исполняющего обязанности главврача (который был назначен всего на 2(!) недели, пока руководитель ЦГКБ был в отпуске) будет другой. По словам Кильчицкой, решение ГУ охраны здоровья окончательное и не предусматривает никаких дискуссий. Напоследок заместитель мэра добавила: всем сохранять спокойствие и отправляться на рабочие места.

«Ну и зачем, спрашивается, отнимать столько времени?» - спрашивали неискушенные в чиновничьих играх медики. Впрочем, поскольку влиять ни на кадровую политику собственного главка, ни, тем более, на мэрские назначения они не в состоянии, врачи пошли заниматься обычными делами – спасать людей. Мы же попытались выяснить, что стоит за ничем не примечательным с виду приказом.

Право первой подписи

Как и любую другую больницу, Октябрьскую возглавляет главный врач. У Валентина Бедного 1 первый заместитель, и еще 5 простых замов. Как и в любой другой больнице, на время отпуска главврач издает приказ, в котором указано, кто и сколько дней будет руководить учреждением. Документ такой действительно был подписан. Согласно ему, исполнение обязанностей на период с 31 июля по 14 августа возложено на заместителя Бедного Аллу Пешко. Но уже на следующий день(!) появляется другой приказ, в котором значится уже другая фамилия – Алексей Волык. И именно этот приказ приехала зачитывать Кильчицкая. Кого казнить, а кого миловать – личное дело вышестоящего руководства, скажете вы. Да и по большому счету – что, больница развалится, если каких-то 2 недели исполнять обязанности будет не один заместитель, а другой? Но, как оказалось, дело не в том, КТО будет исполнять, а с КАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ.

Итак, согласно приказу, Алексей Волык получает фактически неограниченные права. В течение 14 дней он может принимать любые решения. Не это ли обстоятельство стало истинным мотивом спешного переназначения? И если да, то чего именно ожидают от временного главврача на Крещатике 36?

Поможем, как можем

Справка: ЦГКБ, имеющая 130-летнюю историю, на сегодняшний день объединила 10 клиник, в которых работает 366 врачей, 685 медсестер и 435 санитарок. Больница расположена в историческом центре Киеве – на ул. Шелковичной. Территория – 20 гектаров.

Октябрьская больница – давнишняя головная боль столичных чиновников и депутатов. Мало того, что столь полезная со всех точек зрения площадь не приносит никакой прибыли, так еще и врачи постоянно плачутся и клянчат деньги на всякие ремонты и иже с ними. В бюджете денег нет. Конечно, если бы нашелся покупатель, они бы могли появиться. Но ни продать, ни отобрать землю нельзя – 20 заветных гектаров – собственность городской громады. Однако выход был найден. 18 ноября 2002 года был заключен договор между ЦГКБ, корпорацией «Проминдустрия» и группой «ЭЛИТА-ЦЕНТР».

Больница согласилась передать бизнесменам почти 2,5 га своей территории под строительство жилых домов и офисного центра.

Взамен коммерсанты обязывались построить поликлинику, административно-хозяйственный комплекс и паталогоанатомическое отделение. Депутаты горсовета сочли такое решение выгодным для всех заинтересованных лиц. 24 июня 2006 года сессия постановила передать в аренду комерсантам земли ЦГКБ сроком на 5 лет.

Чего изволите?

С того времени много воды утекло. На смену одним депутатам горсовета пришли другие. Фамилия столичного градоначальника сменилась с «Омельченко» на «Черновецкий». Нашумевшая группа «Элита-центр» продала свою долю корпорации, которая стала основным заказчиком и подрядчиком строительства. Отведенный бизнесменам участок стремительно преображался. И только на месте будущих медицинских корпусов не появилось ничего, кроме забора.

Как оказалось, строительство поликлиники и других зданий тормозится из-за самой Октябрьской. Коммерсантам не хватает отведенной больничной земли. Пока дополнительная площадь не будет выделена, концерн не сможет приступить к выполнению своих обязательств. А раз так, то ни о каких корпусах и речи быть не может. Новый мэр и его команда с головой погрузились в возникшую проблему. Результатом «погружения» стали настойчивые указания администрации ЦГКБ удовлетворить требования «Проминдустрии». Но медики не стали сговорчивее даже в результате 11 проверок из главка и из КРУ, которые проводились на протяжение года. После того как стало понятно, что по-хорошему с главврачом общий язык не найти, а уволить его формальных оснований нет, в «оборот» были взяты его заместители. Как только «главный» уходил в отпуск на больничный или же уезжал в командировку, на его заместителей обрушивался шквал звонков и недвусмысленных предложений. Косвенным подтверждением может служить документ, попавший в распоряжение редакции.

Помимо устных указаний в ход была пущена и «тяжелая артиллерия» в виде распоряжения городского головы.

Вы представляете, что это значит? Уже и мэр завизировал бумагу о передаче земли, а какие-то там врачи отказываются ставить свою подпись! А ведь игнорирование этого распоряжения свидетельствует о том, что о будущем Октябрьской не заботятся сами медики. Ведь только им непонятно, что будущего не будет, если не сделать еще один землеотвод.

Коготок увяз – всей птичке пропасть

«Да дело здесь не в этом конкретном гектаре земли», - утверждают медики. По словам врачей, они опасаются, что бизнес-структуры, близкие к мэрии, положили глаз на всю территорию ЦГКБ, и новый землеотвод – только первый этап в схеме присвоения земли. Тем более, что уже есть примеры того, как больничные территории становились собственностью коммерсантов. Точно по такой же, как и в случае с Октябрьской, схеме киевская власть содействовала землеотводам в ожоговом центре. Под благовидным предлогом строительства новых корпусов (как и в случае с ЦГКБ) нужно было выделить вначале один кусочек земли, потом другой, потом третий. В итоге частники получили свои квадратные метры, а ожоговый – котельную, правда без коммуникаций. Лишь благодаря вмешательству высокопоставленных чиновников Кабмина, дальнейшая цепь землеотводов была прекращена.

Найдутся ли такие заинтересованные лица в случае с Октябрьской? И успеют ли они вмешаться до того, как будут найдены способы влияния на человека, получившего, пусть и на 2 недели, право первой подписи.

P.S.Пока готовился материал, медики центральной городской клинической больницы обратились с письмом к Президенту, Премьеру, главе горадминистрации с просьбой вмешаться в ситуацию.

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