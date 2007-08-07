Почему человек так любит поесть?

Страдающие ожирением "подсаживаются" на еду так же, как наркоманы на наркотики, утверждают американские ученые. Благодаря новому исследованию появится объяснение человеческому обжорству.

Доказательства того, что люди с избыточным весом – это "едоманы", были получены с помощью сканирования головного мозга семи человек, страдающих ожирением. В ходе эксперимента применялись специальные электрические устройства, которые создавали у испытуемых ощущение сытости, заставляя их желудок растягиваться, сообщает New Scientist (полный текст на сайте InoPressa.ru ).

"Когда ингредиенты пищи касаются стенок желудка, в мозг поступает сигнал – "ешь еще" или "ешь меньше", – рассказывает Жан-Жак Уонг из Национальной лаборатории Брукхевен в Аптоне, штат Нью-Йорк.

"Однако мы хотели выяснить, в какую область мозга поступает сигнал", – объясняет Уонг. Он и его коллеги использовали радиоактивный сахар, чтобы, наблюдая за метаболизмом сахара в мозге, с помощью сканера проследить, какие части мозга будут проявлять активность.

Ранее было известно, что "центром голода" в мозге является гипоталамус, однако результаты эксперимента потрясли исследователей.

Ученые обнаружили, что при включении гастростимуляторов активизировалась та часть головного мозга, которая называется "аммонов рог" или "извилина морского конька".

"Эта область связана с памятью и системой вознаграждений. Активизировавшиеся области были как раз теми, которые активизируются у наркоманов. Это примерно то же, что провоцирует тягу к кокаину", - говорит Уонг. Таким образом, несмотря на полученный сигнал "сытости", мозг человека требует ещё пищи.

Открытия американцев помогают объяснить, почему так сложно избавиться от ожирения. "Это исследование показывает, как мозг пытается манипулировать телом, а не наоборот", - добавляет ученый.

Хотя желудок подает сигнал "сытости", страдающему ожирением человеку сложно придерживаться диеты, так как он не в состоянии подавить тягу к следующей "дозе". Такие люди будут испытывать чувство голода даже после того, как съели количество пищи, достаточное для здорового человека.

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