Киви заменяет аспирин

Людям, предрасположенным к болезням сердечно-сосудистой системы, врачи рекомендуют ежедневно употреблять аспирин. Он понижает вязкость крови и препятствует образованию тромбов. Норвежские ученые установили, что тем же свойством обладает киви.

Этот экзотический фрукт способен сжигать жиры, блокирующие артерии, что снижает риск образования тромбов. Употребляя ежедневно 2—3 плода киви, вы защитите свое сердце от болезней.

Уже через 28 дней такой диеты на 18% снижается риск образования тромбов и на 15% уменьшается уровень вредных жирных кислот в крови.

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