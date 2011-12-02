Должностные лица Министерства присвоили 63 миллиона гривен

Главное следственное управление МВД Украины направило в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения уголовное дело относительно высокопоставленных должностных лиц Министерства здравоохранения и руководителей некоторых коммерческих структур, которые путем завышения стоимости вакцины завладели большой суммой госсредств.

Об этом идет речь в сообщении МВД, пишет Экономическая правда epravda.com.ua.

По данным ведомства, эти лица, используя свои коррупционные связи, путем завышения стоимости вакцины "Пентаксим" более чем вдвое, завладели бюджетными средствами в особенно больших размерах на сумму свыше 63,5 млн. гривен.

Обвиняемым, кроме разворовывания, также инкриминируется злоупотребление своим служебным положением, контрабанда, легализация денежных средств, полученных преступным путем, служебная подделка.

Относительно двух обвиняемых избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Во время досудебного следствия государству были возмещены убытки в сумме свыше 44 млн. гривен.

Напомним, что в июне 2011 года возбуждено уголовное дело против директора ГП "Укрвакцина" по обвинению в злоупотреблении служебным положением во время закупки вакцины "Пентаксим" в 2009 году.