Вылечить людей от наркозависимости можно только реабилитацией

Эксперты считают, что вылечить людей от наркотической зависимости можно только реабилитационными методами.

Об этом председатель Всеукраинской ассоциации центров помощи наркозависимым «Альтернатива», председатель правления реабилитационного центра «Ренессанс» психиатр-нарколог Владислав СОВА заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «СПИД - «геноцид» в современном проявлении», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В.СОВА сообщил, что, по официальным данным, сегодня в Украине проживает около 200 тысяч ВИЧ-положительных человек, из которых 40 тысяч больны СПИДом. Он отметил, что больше половины ВИЧ-положительных людей - это люди, которые страдают от наркотической зависимости. При этом В.СОВА отметил, что Украина занимает первое место в Европе и Центральной Азии по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

На пресс-конференции также приводились данные Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, согласно которым с 1987 до 1 марта 2011 года в Украине было зарегистрировано 29 тыс. 464 ВИЧ-инфицированных детей до 14 лет, из которых 1 тыс. 027 – больные СПИДом. 293 детей до 14 лет умерли от СПИДа.

В.СОВА отметил, что это официальные данные, но “нужно эти цифры умножить, как минимум, на 5 или 10, и тогда мы будем иметь приблизительную картину ужаса в стране”.

Председатель Всеукраинской ассоциации центров помощи наркозависимым «Альтернатива» подчеркнул, что “только реабилитация может помочь пациентам прекратить употребление наркотиков, избавиться от психологической зависимости от наркотиков”.

В свою очередь, президент организации «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции» Роман ТРОХИН сообщил, что в 2009 году была принята государственная программа на 2009-2013 годы противодействия распространению ВИЧ-СПИДу, в которой “основными факторами снижения уровня наркомании в Украине были заявлены профилактические и реабилитационные программы”. При этом Р.ТРОХИН отметил, что правительство не выделяет денег на реабилитационные и профилактические мероприятия.

Р.ТРОХИН сказал, что метадоновая и бупренорфиновая программы, “по сути, позволяют наркоманам беспрепятственно узаконено покупать соответствующие виды наркотиков и постепенно умирать”. Он считает, что замена одного вида наркотиков на другой не дает никакого эффекта, потому что никто не прекращает употреблять их, и люди просто умирают.

“Единственным действенным методом в стране является реабилитация”, - подчеркнул Р.ТРОХИН.

При этом он отметил необходимость лечения наркозависимых в реабилитационных центрах. «Как решение проблемы национального уровня - у нас нация вымирает, у нас кладбища заполнены детьми, которые еще не стали взрослыми, а умерли от наркотиков», - подчеркнул Р.ТРОХИН.

Он отметил, что в аптеках продаются препараты, которые давно необходимо запретить. По его словам, “очень тяжело добиться того, чтобы какую-то точку, так называемую аптеку закрыть”, за то, что в ней продаются препараты, которые запрещены для свободной продажи».

В свою очередь, председатель Государственной службы по контролю за наркотиками Владимир ТИМОШЕНКО напомнил, что в соответствии с указом Президента в Украине “будет создана специальная служба борьбы с наркотиками со статусом правоохранительного органа», она будет работать на уровне с милицией, но эти органы будут контролировать друг друга. По его словам, создание такой службы позволит эффективнее бороться с распространением наркотиков.

Также участники пресс-конференции сообщили, что Ассоциация центров помощи наркозависимым “Альтернатива” завтра, 2 декабря, с 12.00 до 14.00 в Доме кино в Киеве проведет конференцию “Живи, потому что ты нужен”. Также в этот день в 15.00 возле кинотеатра “Орбита” проведут флеш-моб, посвященный памяти людей, умерших от СПИДа.