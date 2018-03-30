Школьные обеды или крошки с барского стола?

Может ли нормальный человек вырвать еду из рук голодного ребенка? Нормальный — точно нет. А киевские чиновники и бизнесмены, причастные к питанию в учебных заведениях, — запросто. Они это делают легко и безнаказанно. К сожалению. К тому же — не первый год. При этом они ни на йоту не сомневаются в правильности своих действий, подчеркивая, что родители, вместо того, чтобы жаловаться на нищенское меню в школах и детских садах, сами должны заботиться о полноценном питании своих детей. Никто и не спорит относительно обязанностей родителей. Но разве это означает, что деньги, которые выделяются из городского бюджета на питание детей в школах, можно использовать как свои собственные? Тратить их не только на продукты, но и на такие милые пустячки, как канцтовары для офиса, корпоративные посиделки, телефонную связь и т.д.? Многочисленные проверки показали, что всего 50% бюджетных средств направляются по назначению — на питание учеников. Да и то — на бумаге.

Однако КГГА, Минобразова­ния как воды в рот набрали — такое впечатление, что проблемы не существует вообще. И это вопреки тому, что прокуратура Киева постоянно направляет результаты своих проверок на реагирование. Среди вопросов, находящихся в поле зрения правоохранителей, — организация полноценного, качественного питания в школах и соблюдение требований бюджетного законодательства в этой сфере. В конце прошлого года результаты проверки обсуждали на расширенном заседании прокуратуры, на которое пригласили представителей городской и районных госадминистраций, учебных заведений, СЭС, конт­рольно-ревизионного управления, а также депутатов Киевсове­та. Разговор был острым и для многих чиновников довольно неприятным. Не все согласились с критическими замечаниями, однако спорить с прокурорами не стали — ситуацию пообещали исправить.

«Позитивом было то, что нам удалось добиться от городской власти увеличения расходов из бюджета на питание детей в школах, — рассказывает Олеся Воло­шина, начальник отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры города Киева. — Вообще по Киеву эта надбавка довольно-таки солидная — 52 млн. грн. Потому мы и решили проверить, как используются бюджетные средства, повлияли ли дополнительные суммы на питание детей, обогатилось ли их меню.

Проверки показали, что бюджетные средства направляются не только на питание детей, — их используют на нужды предпринимателей. Должностные лица допускают грубые нарушения бюджетного законодательства, особенно это касается проведения тендеров. Так, после проверок в Днепровском районе было возбуждено криминальное дело в отношении руководителя управления образования, который, возглавляя тендерный комитет, принимал решения по своему усмотрению, игнорируя требования законодательства. Фирмы предс­тавили соответствующие заявки, торги были проведены, а потом этот чиновник внес изменения, согласно которым победителю тендера добавили из бюджета еще 800 тыс. грн. Сумма значительная. Если бы фирма сразу включила ее в свое предложение, которое выставляла на торги, то не стала бы победительницей. Поче­му ей было предоставлено такое преимущество?! Кстати, это дополнительное финансирование, как свидетельствуют материалы проверок, отнюдь не повлияло на качество питания детей.

Проверки в районах продолжаются. Согласно полученной оперативной информации, список должностных лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела, очевидно, будет увеличиваться. Фактов злоупотреблений, к сожалению, много.

Мы также планируем проверять организацию питания в профессионально-технических училищах, дошкольных заведениях, а также в заведениях здравоохранения, прежде всего это касается использования бюджетных средств, проведения тендеров, предоставления льгот поставщикам и т.д.».

Правоохранители подчеркивают: схемы дерибана денег в школьных столовых давно извест­ны и довольно просты — «наз­начение» победителя торгов, значительное завышение цен на все, что поставляют, доставка низкосортных продуктов питания — от колбас до овощей и фруктов, которые выдают за высший сорт. Все это нетрудно обнаружить, бы­ло бы желание, однако почему-то никого из градоначальников по-настоящему это не интересует.

Тем временем городская гос­администрация не упускает ни одной возможности пропиариться, особенно когда речь идет о детях. Несмотря на то что организация питания в школах стала прибыльным бизнесом для алчных дельцов, которые наживаются на голодных детях, чиновники не спешат ломать теневые схемы и выводить их на чистую воду. Неужели их совсем не беспокоит тот факт, что каждая вторая бюджетная гривня пролетает мимо школьного меню? Или же давно и на всех уровнях договорено, что летят они исключительно в правильном направлении и приземляются в нужных карманах?!

В дырявое решето, которым носят воду в школьные столовые, влили новую порцию — 15 млн. грн. на организацию диетического питания. Глава горгосадминистрации торжественно заверил, что лично будет контролировать выполнение распоряжения КГГА «Об организации питания учеников 1–11 классов общеобразовательных учебных заведений», согласно которому ученики 5–11 классов, по заключению медицинских комиссий нуждающиеся в диетическом питании, будут получать его бесплатно.

Декларировать можно все что угодно, особенно, когда ориентиром служат рейтинги популярности, а не показатели здоровья детей. Жаль только, что никто не контролирует, как выполняются эти распоряжения: эксперты утверждают, что вопрос пробуксовывает во всех направлениях и во всех районах. Умельцы «наваривать» себе на постных школьных обедах игнорируют не только распоряжение КГГА, но и постановление Кабинета министров Украины (№116 от 2 февраля 2011 г.). Чиновники делают вид, что никогда и не слышали об этом документе, где четко указано: «от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) освобождаются операции по предоставлению услуг по питанию детей в дошкольных, учеников в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях в пределах утвержденных норм питания в граммах, а для тех учеников, для которых не установлены нормы питания в граммах, — в пределах определенной денежной нормы».

Поскольку денег на полноценное питание остро не хватает, это постановление имело целью хоть как-то улучшить ситуацию. И улучшило. Правда, не для голодных детей, а для чиновников, которые распоряжаются городским бюджетом. Согласно данным проверки прокуратуры, должностные лица Дарницкого и Печерского управлений образования перечислили почти 2 млн. грн. субъектам хозяйствования для уплаты НДС. По логике, работники образования должны были бы проявлять заботу о детях, что, собственно, и предусмотрено их должностными обязанностями, но они так озаботились благополучием фирм, поставляющих продукты в школьные столовые, что ради них пошли даже на нарушение законодательства. По факту служебной халатности прокуратура возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц районных управлений образования. Принимая во внимание довольно-таки скромную стоимость школьных обедов, этой суммы хватило бы не на одну школу и не на один месяц. Точные подсчеты еще впереди — досудебное следствие продолжается.

Если кто-то думает, что на скромных детских обедах нельзя заработать на хлеб с маслом и икрой, он глубоко ошибается. Несмотря на то что фирмы-поставщики постоянно жалуются на жизнь и утверждают, что они на волосок от банкротства, вклиниться в этот бизнес новичку почти невозможно: 28 предприятий различной формы собственности (коммунальной, частной) прочно удерживают свои позиции. Этот интерес легко понять — столица имеет немалый образовательный потенциал: у нас действуют 416 об­щеобразовательных школ, свыше 500 детских садов и 40 учебных заведений интернатного типа. Так что заказов на поставку продуктов питания хватает. Не хватает совести и законопослушания, чтобы не злоупотреблять, а проще говоря — не воровать у детей. Об этом, в частности, говорится в выводах временной комиссии Киевсовета по проверке качества питания и использования помещений в учебных заведениях Киева. (Комиссия была создана в декабре прошлого года, к этому Киевсовет подтолкнули результаты проверки столичной прокуратуры. Возглавил комиссию депутат В.Наумко.)

Члены контрольной комиссии совместно с представителями СЭС должны рассмотреть вопрос качества продуктов питания, разобраться, насколько прозрачно проводятся тендеры при выборе организаторов питания, а также проверить схемы начисления накладных расходов при транспортировке продуктов в школы. Что же обнаружила комиссия? Депутаты отмечают, что, несмотря на многочисленные проверки контролирующих органов, до сих пор так никому и не удалось разобраться в схемах, по которым организаторы питания рассчитывают накладные расходы: «На данный период они составляют 50% от суммы, выделенной на бесплатное питание для школьников 1–4 классов. То есть из 7 грн. в день ребенок получает питание всего на 3,50 грн.».

Удивил киевских депутатов и тот факт, что школьные обеды за бюджетные средства в разных районах столицы имеют разную стоимость: «1 сентября 2011 года стоимость школьного обеда для льготных категорий учеников 5–11 классов в Оболонском райо­не составляла 10,35 грн., в По­дольском — 7,35, а в Деснянском — 6,40 грн. Однако же, согласно постановлению Кабинета минист­ров Украины от 22 ноября 2004 го­да (№1591), школьный обед должен состоять из четко определенного набора продуктов (приложение №7 к постановлению), его стоимость рассчитывается из сметы, утвержденной местными органами власти на школьное питание. Итак, получается, что в Киеве школьное социальное питание не имеет четких правил. Наряду с проблемой определения стоимости школьного обеда возникает вопрос: должны ли родители доплачивать за «бесплатный» обед? С одной стороны, За­кон Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» определяет, что за питание детей в школах и детских садах отвечает государство, а с другой — бюджетных средств на оплату надлежащего питания ребенка не хватает. Поэтому местные органы власти закрывают глаза на то, что управление образования собирает с родителей дополнительные средства на «бесплатные обеды».

Постановлением Кабинета ми­нистров Украины (№116 от 2 февраля 2011 года) установлен размер дневной нормы питания на одного ребенка, исходя из расчетов 2% от прожиточного минимума. При этом стоимость завтрака составляет 25%, обеда — 40, полдника — 10 и ужина — 25%. То есть в октябре 2011 года дневная норма питания школьника должна составлять 20 грн. 44 коп. Эти нормы в Киеве пока не выполняются».

Как не выполняются и другие щедрые обещания власти детям. В свое время киевские чиновники гарантировали, что в каждой школе будет оборудована не только спортивная площадка, но и бассейн, со временем взялись выбивать средства еще и для создания стоматологических кабинетов. Сейчас обещают переоборудовать школьные кухни, а также ввести должности инспектора по питанию и медицинской сестры по диетическому питанию. К тому же, обязательно в каждой школе. Думается, ближе к выборам обещания власти станут еще более фантастическими.

Можно ли хоть как-то улучшить ситуацию уже сегодня? Временная комиссия Киевсовета попыталась найти такие варианты. По словам депутатов, «на основе обращения комиссии в КГГА было издано распоряжение „Об установлении предельных торговых надбавок (наценок) на продукцию общественного питания“. Согласно этому документу, для предприятий школьного питания были уменьшены торговые наценки в размере: 25% — на покупные товары и 50% (учитывая НДС) — на продукцию собственного производства».

Городская власть издала распоряжение №1224 еще 29 декабря прошлого года. Как оно выполняется в реальной жизни, показала проверка органов прокуратуры Киева.

Очевидно, что на питании детей наживаются не только в столице. Уполномоченный по правам ребенка, говорят, был настолько поражен ситуацией в школьных столовых, что инициировал проведение органами прокуратуры таких проверок по всей Украине.

В последние годы не утихают скандалы в сфере питания детей за бюджетные деньги. Пресса пишет об этом постоянно, а реакции власти — никакой. Скудное меню обычно объясняют нехваткой бюджетных средств. Однако отменить так называемые бесплатные обеды никто не рискнет — ведь это ударит по имиджу власти, которая взвалила на себя бремя заботы о подрастающем поколении. Очевидно, тот факт, что в дырявом бюджете все же нашли 2,6 млн. грн. на питание в самолетах первых лиц Украины, не считается ударом по имиджу влас­ти. Власти той страны, в школах которой на уроках весь день сидят голодные дети (потом удивляемся, почему школьники умирают на физкультуре?), а родители вынуждены доплачивать за бесплатные обеды…

Ольга Скрипник, «Зеркало недели. Украина»

zn.ua