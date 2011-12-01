Звание «Мать-героиня» присвоено 5 тыс. многодетных женщин
12:53, 01 декабря 2011Страна
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Президент подписал указы
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» почти 5 тысячам многодетных матерей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В целом, по их данным, с начала 2011 года это почетное звание присвоено более 31 тыс. женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке.
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