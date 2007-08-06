В Украину запрещен ввоз британского мяса

Украина с 6 августа запретила ввоз восприимчивых к ящуру животных, сырья и продукции из них из Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента ветеринарной медицины Украины.

По официальному сообщению международного эпизоотического бюро, на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Англия) зафиксирована вспышка ящура.

Отмечается, что ввоз в Украину с территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и досмотра.

По информации пресс-службы, причиной запрета стала вспышка ящура на ферме возле Гилфорда в графстве Суррей. Кроме перевозок, запрещена стрижка животных и обработка их обычным дезинфекционным раствором. Вокруг фермы создана трехкилометровая карантинная зона и десятикилометровая проверочная. До этого проверяющие ограничивались километровой зоной.

Ветслужбы уже начали уничтожать 64 зараженных животных. Подозрение на ящур в Гилфорде было выявлено несколько дней назад. Это уже вторая вспышка ящура в Королевстве за последние шесть лет. Предыдущая началась в 2001 году с заболевания свиней, длилась год и обошлась экономике Великобритании в 16 миллиардов долларов. Тогда было уничтожено 7-10 миллионов голов скота, что нанесло серьезный убыток по мясомолочному производству.

Ящур безвреден для человека, однако может вызывать массовый падеж парнокопытных животных.