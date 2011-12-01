Богатые регионы - крупнейшие должники по выплатам больничных

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК заявляет, что самыми большими должниками по выплате помощи в связи с временной потерей трудоспособности являются области, в которых декларируется наибольший экономический рост.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии М.ЯКИБЧУКА относительно информации, предоставленной Государственной службой статистики о задолженности по выплатам работникам экономически активных предприятий в связи с временной потерей трудоспособности.

Общая задолженность работникам по больничным в октябре этого года составила 17 млн. 604 тыс. грн. Лидером среди должников является Донецкая область (больше трети всех долгов по стране – 5 млн. 958 тыс. грн.). В Харьковской области работникам задолжали 4 млн. 133 тыс. грн. по больничным. Третье место фактически разделяют Николаевская область и Киев (задолженность составляет 1 млн. 407 тыс. грн. и 1 млн. 371 тыс. грн. соответственно).

"Отношение к выплатам по больничным является не просто социальной проблемой, а индикатором отношения власти к своим гражданам. Именно там, где сейчас эти проблемы самые большие, мы в настоящее время констатируем больше всего проявлений социального недовольства. Кроме того, необходимо понимать, что официальная статистика освещает только социальные проблемы в сфере легальной занятости. Если учесть, что теневая занятость в Украине, по разным оценкам, составляет от 40% до 60% от официальной, а также то, что в теневом секторе работодатели не имеют никаких юридических обязательств, то цифру задолженности выплат по больничным перед гражданами можно умножить в 2-3 раза", - считает М.ЯКИБЧУК.

По сообщению НФПУ, наименьшая задолженность по выплатам по а больничным по состоянию за минувший месяц в Ривенской области (10 тыс. грн.), Черновицкой (13 тыс. грн.), и Одесской (14 тыс. грн.).