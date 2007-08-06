40% смертей в мире вызваны загрязнением окружающей среды

Специалисты Корнелльского университета после проведенного исследования в своем пресс-релизе утверждают, что 40% смертей в мире вызваны загрязнением воздуха, воды и почвы. Все эти экологические проблемы вместе с быстрым приростом населения приводят к увеличению числа заболеваний.

К такому выводы профессор Дэвид Пайментел совместно с группой аспирантов пришел после детального анализа 120 печатных работ, посвященных влиянию демографических и экологических факторов на распространенность болезней.

По данным Пайментела, 57 процентов населения земного шара, которое составляет 6,5 миллиардов человек, страдают от голода (в 1950 году, к примеру, голодали 20 процентов из 2,5 миллиардов). Также по его сведениям, от голода ежегодно умирает шесть миллионов детей, кроме того, недоедание ослабляет организм и является косвенной причиной многих смертей от ОРЗ, малярии и других болезней.

Также ученые сообщают, что примерно половина всего человечества живет в городах, где часто не соблюдаются санитарные нормы и слишком высока плотность населения, в результате возникают такие заболевания, как корь и грипп.

80 процентов всех инфекционных заболеваний передается через воду - загрязнение воды приводит к размножению малярийных комаров, из-за чего ежегодно умирает около двух миллионов человек. При этом недостаток в чистой воде ощущают более миллиарда человек.

Что касается выбросов в атмосферу, то эти ядовитые газы убивают около трех миллионов человек в год. Среди основных причин смертей: рак, врожденные патологии, нарушения работы иммунной системы.

Учитывая все эти факторы, Пайментел призывают весь мир использовать разумные стратегии демографического и экологического регулирования.

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