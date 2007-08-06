Ящур может выйти за пределы Британии

Представитель Еврокомиссии Филипп Тод не исключает возможности распространения вируса ящура, который был выявлен в Великобритании, на другие страны-члены Евросоюза.

Правительство Великобритании оперативно ввело временный запрет на экспорт скота, а также мясных и молочных продуктов после того, как в минувшую пятницу на одной из ферм в английском городе Гилдфорд был выявлен очаг ящура. Зараженными оказались около 60 животных, которых в воскресенье уничтожили.

"Очень трудно давать какой-либо прогноз", - заявил Тод сегодня, 6 августа, в Брюсселе, добавив, что предстоящие дни и недели покажут, есть или нет угроза появления новых очагов заболевания. Но как сообщило сегодня британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, за минувшие 24 часа в Великобритании не было выявлено новых случаев заражения скота ящуром.

Представитель исполнительной власти Евросоюза сообщил, первичный инкубационный период в зонах риска составляет 15 дней. Он добавил также, что британские ветеринарные службы попросили Еврокомиссию рассматривать как зону повышенного риска всю территорию Великобритании, за исключением северных островов.

Чиновник сообщил, что Еврокомиссия ожидает от британских экспертов окончательного вывода о причинах появления вируса ящура, а также проведения дезинфекции шин автотранспорта, выезжающего с территории Великобритании.

Отметим, что в среду, 8 августа, сложившуюся ситуацию рассмотрят ветеринарные эксперты 27 стран-членов ЕС.

Последняя крупная вспышка ящура охватила Великобританию в начале 2000-х годов, когда фермеры были вынуждены ликвидировать значительную часть поголовья крупного рогатого скота. По подсчетам специалистов, убытки от эпидемии ящура тогда составили 8 миллиардов фунтов стерлингов.

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